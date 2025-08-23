Μελίδης για Γάζα: Η Ευρώπη να πιέσει για να σταματήσει η σφαγή

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Μελίδης, σχολιάζει τα αποκαλυπτικά ευρήματα της έρευνας του Guardian, του +972Magazine και του LocalCall για τα θύματα της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

«Αν για κάποιους δεν αρκούν οι εικόνες θανάτου, ολοκληρωτικής καταστροφής και λιμού στη Λωρίδα της Γάζας για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της γενοκτονίας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα έρχεται τώρα να το αποδείξει με αριθμούς: Οχτώ στα δέκα θύματα της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα είναι άμαχοι», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Μελίδης.

«Σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού Guardian, του ισραηλινο-παλαιστινιακού +972Magazine και του εβραιόφωνου LocalCall, από τα 53.000 θύματα (ως τον Μάιο) της ισραηλινής επίθεσης, μόλις τα 8.900 θεωρούνταν, από τις ίδιες τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, μαχητές της Χαμάς ή του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν το μέγεθος του εγκλήματος που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ, έγκλημα που -όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα- συγκρίνεται μόνο με τις σφαγές αμάχων στη Ρουάντα, στη Μαριούπολη ή τη Σρεμπρένιτσα», προσθέτει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι δικαιολογίες έχουν τελειώσει, για όλη τη διεθνή κοινότητα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει τώρα να προχωρήσουν σε άμεσες κυρώσεις κατά του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Νετανιάχου (που μόλις χθες ενέκρινε και νέα σχέδια εποικισμού της Δυτικής Όχθης!).

Η Ευρώπη πρέπει να πιέσει για να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο και πρωτοβουλία για να σταματήσει η σφαγή, να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια και να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μελίδης.