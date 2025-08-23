Μελίδης για Γάζα: Η Ευρώπη να πιέσει για να σταματήσει η σφαγή

Μελίδης για Γάζα: Η Ευρώπη να πιέσει για να σταματήσει η σφαγήΔιαβάζεται σε 2'
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Μελίδης, σχολιάζει τα αποκαλυπτικά ευρήματα της έρευνας του Guardian, του +972Magazine και του LocalCall για τα θύματα της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.
- 23 Αυγούστου 2025 19:24
«Αν για κάποιους δεν αρκούν οι εικόνες θανάτου, ολοκληρωτικής καταστροφής και λιμού στη Λωρίδα της Γάζας για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της γενοκτονίας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα έρχεται τώρα να το αποδείξει με αριθμούς: Οχτώ στα δέκα θύματα της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα είναι άμαχοι», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Μελίδης.
«Σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού Guardian, του ισραηλινο-παλαιστινιακού +972Magazine και του εβραιόφωνου LocalCall, από τα 53.000 θύματα (ως τον Μάιο) της ισραηλινής επίθεσης, μόλις τα 8.900 θεωρούνταν, από τις ίδιες τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, μαχητές της Χαμάς ή του Ισλαμικού Τζιχάντ.
Τα στοιχεία αποδεικνύουν το μέγεθος του εγκλήματος που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ, έγκλημα που -όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα- συγκρίνεται μόνο με τις σφαγές αμάχων στη Ρουάντα, στη Μαριούπολη ή τη Σρεμπρένιτσα», προσθέτει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Οι δικαιολογίες έχουν τελειώσει, για όλη τη διεθνή κοινότητα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει τώρα να προχωρήσουν σε άμεσες κυρώσεις κατά του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Νετανιάχου (που μόλις χθες ενέκρινε και νέα σχέδια εποικισμού της Δυτικής Όχθης!).
Η Ευρώπη πρέπει να πιέσει για να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο και πρωτοβουλία για να σταματήσει η σφαγή, να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια και να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μελίδης.