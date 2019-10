Μία κορυφαία σύνοδος προέδρων της Δημοκρατίας

Η ιστορία του Arraiolos Meeting πάει 15 χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα πριν 15 χρόνια, το 2003, με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας Jorge Sampaio, συνήλθε, για πρώτη φορά, στην πόλη της Πορτογαλίας Arraiolos μια ετήσια Σύνοδος των μη Εκτελεστικών Προέδρων της Δημοκρατίας των Κρατών-Μελών της Ένωσης. Η συμμετοχή στις πρώτες Συνόδους ήταν περιορισμένη.

Ως το 2016, η Σύνοδος αυτή είχε έναν άτυπο χαρακτήρα. Ύστερα, με πρωτοβουλία 4 Προέδρων, ήτοι των Προκόπη Παυλόπουλου (Ελλάς), Frank Steinmeier (Γερμανία), Marcelo Rebelo de Sousa (Πορτογαλία) και Sergio Matarella (Ιταλία), απέκτησε πιο συνεκτικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, με επιμέρους εισηγήσεις, γενικά συμπεράσματα και μια τελική συνέντευξη τύπου, όπου ο Προεδρεύων Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοινώνει τις γενικές γραμμές των συζητήσεων.

Κατά την 14η Σύνοδο, που έλαβε χώρα στη Λετονία, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2018, μετά από πρόταση του Προκόπη Παυλόπουλου έγινε ομόφωνα δεκτό από τους συμμετέχοντες Προέδρους της Δημοκρατίας η επόμενη, 15η Σύνοδος, να γίνει στην Αθήνα, στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Δόθηκε μεγάλη έμφαση σ’ αυτή τη Σύνοδο, επειδή συγκαλείται μετά τις κρίσιμες, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωεκλογές.

Στην Σύνοδο θα μετάσχουν οι μη Εκτελεστικοί Πρόεδροι Δημοκρατίας Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύνοδος να καταλήξει -και αυτό γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά της- στην «Διακήρυξη των Αθηνών», σε μια μορφή «Διακήρυξης των Αθηνών», ως προς το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη να γίνουν, το ταχύτερο δυνατό, αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και, άρα, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με απώτερο στόχο την δημιουργία μας ομοσπονδιακού τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό όρους Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη επίσης έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε καθένας από τους θεσμούς αυτούς να συμβάλλει, κατά την αρμοδιότητά του, στην αντίστοιχη ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και, ειδικότερα, της Ευρωζώνης.

Υπενθυμίζεται ότι το έδαφος προς την κατεύθυνση της επίτευξης μιας τέτοιας Διακήρυξης έχει ήδη καλλιεργηθεί, και πάλι με πρωτοβουλία των Προέδρων της Δημοκρατίας Ελλάδας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας, προ των Ευρωεκλογών. Και τούτο διότι στις 9 Μαΐου 2019, επέτειο της Ημέρας της Ευρώπης, όλοι οι Πρόεδροι Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτελεστικοί και μη Εκτελεστικοί, απηύθυναν έκκληση προς τους Λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα κρίσιμα διακυβεύματα των Ευρωεκλογών, κυρίως ως προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και την καταπολέμηση των μορφωμάτων λαϊκισμού, τα οποία αναφύονται στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβουλεύονται ευθέως το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινή αυτή πρωτοβουλία αναλήφθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδέποτε στο παρελθόν είχε υπάρξει κάτι ανάλογο.

Είναι η πρώτη φορά, από τότε που η Ελλάδα προσχώρησε στην τότε ΕΟΚ, νυν Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνέρχονται στην Αθήνα τόσοι επικεφαλής των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός το οποίο δείχνει και την σημασία που δίνουν οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας στην Ελλάδα καθώς και στους συμβολισμούς, τους οποίους μπορεί να εκπέμψει η Αθήνα για το μέλλον της Ευρώπης.

Ως προς την Θεματική: Γενικό θέμα της συνάντησης είναι «The fundamental principle of solidarity as a key to the deepening of the European Union and the further promotion of European Integration: what further steps should be taken?». Η πρώτη συνεδρία έχει ως τίτλο Facing efficiently the economic and the refugee crisis, ενώ ο τίτλος της δεύτερης συνεδρίας είναι «Tackling together modem challenges to the security of the EU and its Member States».

Από τα 15 μέλη της Ομάδας Arraiolos στην Σύνοδο των Αθηνών θα μετάσχουν τα 13, δηλαδή 13 Πρόεδροι. Ήτοι Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Λεττονία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία. Θα απουσιάζουν, για έκτακτους λόγους, Αυστρία και Φινλανδία.