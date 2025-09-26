Μητσοτάκης στο Bloomberg: Έχουμε πιθανότητα αυτοδυναμίας – Θα σεβαστούμε την απόφαση των πολιτών

Συνέντευξη στο Bloomberg παραχώρησε ο πρωθυπουργός, λίγο πριν την ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Τι είπε για το στόχο αυτοδυναμίας και το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας.

Το στόχο της αυτοδυναμίας στις εθνικές εκλογές του 2027 έθεσε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg, λίγο πριν την ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άφησε όμως ταυτόχρονα ανοιχτό και το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, εφόσον – όπως τόνισε – αυτή είναι η απόφαση των πολιτών.

Ειδικότερα ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν πρώτη αλλά όχι αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και εάν θα συζητούσε για κυβέρνηση συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε:

«Έχουμε 18 μήνες μέχρι τις εκλογές. Είμαστε πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Στόχος μας είναι η απόλυτη πλειοψηφία. Το καταφέραμε δύο φορές. Και στις προηγούμενες εκλογές αμφέβαλλαν κάποιοι ότι θα είχαμε αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι εάν συνεχιστεί η ανάπτυξη, βελτιώσουμε το ΕΣΥ, έχουμε πιθανότητα αυτοδυναμίας. Αλλά εάν οι πολίτες αποφασίσουν αλλιώς, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση τους».

Όσον αφορά στην οικονομία, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Γυρίσαμε ξεκάθαρα σελίδα, αλλά αν θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη πρέπει να πάμε πιο γρήγορα». Δήλωσε ότι στόχος του είναι η σύγκλιση των μισθών στην Ελλάδα με τους μισθούς στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες το υψηλό κόστος ζωής αποτελεί πρόβλημα και πρόσθεσε:

«Πρέπει να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά με δημοσιονομικά βιώσιμο τρόπο. Περιμένω να αποδώσουμε πλεόνασμα και του χρόνου. Λέω στους Έλληνες πολίτες ότι οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία παραγει πλέον σημαντικά πλεονάσματα. «Αυτό είναι θεμέλιος λίθος της οικονομικής μας πολιτικής. Έχουμε υποφέρει πολύ στο παρελθόν, επειδή δεν είμασταν δημοσιονομικά συνεπείς. Αυτό δε θα συμβεί ξανά».

Τόνισε ότι στόχος του είναι να μοιράσει δίκαια στην κοινωνία το πλεόνασμα ανάπτυξης. «Μειώνουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη. Θέλω ο μέσος Έλληνας να νιώσει απτό όφελος από την ανάπτυξη», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός εκλήθη να σχολιάσει και το γεγονός ότι σήμερα η Γαλλία και η Γερμανία απασχολούν την ΕΕ και όχι η Ελλάδα. Εξέφρασε την ελπίδα να σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία. Τόνισε άλλωστε ότι είναι σημαντικό για όλη την Ευρώπη οι δύο χώρες- κορμός της ΕΕ, Γαλλία και Γερμανία, να πάνε καλά οικονομικά. Δεν έκρυψε άλλωστε την ανησυχία του μήπως φτάσει ο απόηχος και σε χώρες όπως η Ελλάδα λόγω τουρισμού.

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά το θέμα δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο» είπε επίσης, απαντώντας στη σύγκριση της Γαλλίας με την Ελλάδα. Εξέφρασε πάντως την απογοήτευση του γιατί δεν έχει γίνει πρόοδος όσον αφορά στην έκθεση Ντράγκι. Τόνισε ότι πρέπει οι χώρες μέλη της ΕΕ να θέσουν συλλογικούς στόχους ανάπτυξης. Ενώ υπενθύμισε ότι προ πολλού έχει ταχθεί υπέρ του κοινού δανεισμού για την κοινή άμυνα.

«Νιώθω ότι υπάρχει μομέντουμ τώρα. Ορισμένες χώρες που ήταν κατά, έχουν αλλάξει γνώμη. Είμαι σίγουρος ότι και η Γερμανία θα συμφωνήσει», είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος στο θέμα αυτό στα δύο επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Υπενθύμισε άλλωστε ότι η ΕΕ πήρε μία αντίστοιχη απόφαση με αφορμή τον covid. «Είναι η Ουκρανία μία γεωπολιτική στιγμή όπως ο covid; Θα έλεγα πως ναι», εκτίμησε, σημειώνοντας ότι και με τον κορονοϊό αρχικά η Γερμανία έλεγε όχι σε κοινές χρηματοδοτικές δράσεις, μέχρι που τελικά είπε ναι.