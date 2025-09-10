Μητσοτάκης για Chevron: Αναβαθμίζεται η γεωπολιτική θέση της χώρας

“Μετατρεπόμαστε σε ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο” δήλωσε ο πρωθυπουργός από το Χαϊδάρι, μετά την επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Για μία πολύ σημαντική εξέλιξη για τη γεωπολιτική θέση της χώρας έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Χαϊδάρι, λίγο μετά την κατάθεση από τον αμερικανικό πολυεθνικό κολοσσό Chevron της επίσημης αίτησης ενδιαφέροντος για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, εκ των οποίων τα δύο νοτίως της Κρήτης.

“Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο. κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την ΕΕ αλλά και από τις ΗΠΑ”, δήλωσε ο κ.Μητσοτάκης.

Σημείωσε ότι αύριο θα υποδεχθεί στο Μαξίμου στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας στην κυβέρνηση Τραμπ. Και επισήμανε ότι “θα συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίον αναβαθμίζουμε διαρκώς το στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας”.

“Προτεραιότητα μας, πρώτα και πάνω από όλα, είναι οι οικογένειες με παιδιά”

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε βέβαια στο πακέτο που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Έκανε λόγο για “μία πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με ένα κεντρικό σκοπό: Να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν μέσα από γενναίες μειώσεις φόρων”.

Ο κ.Μητσοτάκης δήλωσε επίσης: “Είμαστε σε θέση να επιστρέφουμε σε κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η οικονομία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, επειδή αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή και δημιουργήσαμε δημοσιονομικά περιθώρια”.

Σχολίασε μάλιστα: “Σήμερα η Ελλάδα είναι η εξαίρεση στην Ευρώπη. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να αυξήσουν φόρους και να μειώσουν δαπάνες. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να αυξάνουμε δαπάνες και να μειώνουμε φόρους”. Τόνισε δε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι το επιστέγασμα μίας συνετής οικονομικής πολιτικής.

“Προτεραιότητα μας, πρώτα και πάνω από όλα, είναι οι οικογένειες με παιδιά. Για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας με παιδιά κάνουμε κάτι που δεν΄έχει ξαναγίνει σε αυτή την έκταση στην πατρίδα μας. Όσο περισσότερα παιδιά έχετε, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνετε” δήλωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

“Η κυβέρνηση μας ακούει την κοινωνία”

Τόνισε ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν το αποτέλεσμα των μέτρων της ΔΕΘ στη μισθοδοσία τους από Ιανουάριο. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για φορολογούμενους κάτω των 15 ετών και μείωση του συντελεστή στο 9% για τους 25 με 30 ετών. Δήλωσε μάλιστα ότι το μέτρο αυτό αφορά “τα παιδιά που δουλεύουν σε καφετέριες, τα παιδιά που προέρχονται από την τεχνική εκπαίδευση και μπαίνουν από νωρίς στην αγορά εργασίας”

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για “έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς που αισθάνεται ανήσυχη. Σου λέει θα μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε καλύτερα από τους γονείς μας; Τον ακούω αυτό τον προβληματισμό. Η κυβέρνηση μας ακούει την κοινωνία. Για αυτό προχωράμε σε αυτή την κίνηση στήριξης των νέων, στέλνοντας τους και ένα μήνυμα ταυτόχρονα ότι όσο πιο νωρίς μπείτε στην αγορά εργασίας, τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχετε”.

Χαρακτήρισε επίσης σημαντικά τα μέτρα στήριξης της περιφέρειας με το μηδενισμό ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για δύο χρόνια σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων. Αναφέρθηκε και στη μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

“Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι αυτή η κυβέρνηση όταν σας μίλησε και όταν σας μίλησα πριν δύο χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Βήμα βήμα στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας” δήλωσε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε: “Όσο η οικονομία αναπτύσσεται, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία και ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη δημόσια παιδεία και υγεία.”

Ευχήθηκε τέλος καλή αρχή στα παιδιά που αύριο θα πάνε στο πρώτο τους μάθημα καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Υπενθύμισε δε ότι αυτή τη σχολική χρόνια 430 σχολεία έχουν σχεδόν πλήρως ανακατασκευαστεί με το πρόγραμμα “Μαριέτα Γιαννάκου”. Τόνισε μάλιστα ότι έχει εξασφαλιστεί δέσμευση για 300 εκ ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να ανακατασκευαστούν συνολικά 2.000 σχολεία.

“Ο Τσίπρας τσάκισε τη μεσαία τάξη”

“Εμείς τις προεκλογικές δεσμεύσεις, που σας είχα δώσει πριν από δύο χρόνια όταν μας εμπιστευθήκατε να κυβερνήσουμε τον τόπο για δεύτερη φορά τις τιμούμε και τις υλοποιούμε στο ακέραιο. Δεν πρόκειται να ενδώσουμε στον πειρασμό να σας υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε πιέσεις να δαπανήσουμε χρήματα, τα οποία δεν διαθέτουμε”, είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

“Αυτή την στιγμή η χώρα έχει τη δυνατότητα για το 2026 να κατανείμει στην κοινωνία περίπου 1,75 δισ ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και ατελείωτα. Για αυτό και κάθε φορά που θα ακούτε από την αντιπολίτευση να σας υπόσχεται ακοστολόγητα μέτρα, θα πρέπει να αναρωτιέστε, αυτά τα οποία σας τάζουν και τα οποία θα έκαναν αν ήταν στη θέση μας, πώς άραγε μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν; Και πόσο γρήγορη μπορεί να είναι η επιστροφή από΄την πρόοδο σε μία κατάσταση την οποία θέλουμε για τα καλά να αφήσουμε πίσω μας” συνέχισε και πρόσθεσε:

“Διότι δεν πάει και τόσος καιρός που η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Πριν από 10 χρόνια τρέχαμε σε προεκλογική περίοδο όταν η ΝΔ 14 Αυγούστου του 2015 έβαλε πλάτη, στήριξε τη χώρα, υπέστη το κόστος του τρίτου μνημονίου. Εξαπάτησε μετά ο κ.Τσίπρας τους πολιτικούς αρχηγούς, οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, για να εφαρμόσει ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο τσάκισε τη μεσαία τάξη στους φόρους. Έκανε την Ελλάδα ουραγό στην Ευρώπη.”

“Πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μονοκομματική κυβέρνηση στη χώρα”

Μετά την επίθεση σε Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας και διέψευσε εκ νέου τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

Ειδικότερα υποστήριξε ότι: “Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αφήσαμε αυτή την περίοδο πίσω με πολύ προσπάθεια. Αλλά πρέπει να ξέρετε κάτι. Αυτό το οποίο χτίζεται βήμα βήμα, μπορεί υπό προϋποθέσεις να γκρεμιστεί γρήγορα. Και σήμερα η Ελλάδα διαθέτει κάτι, το οποίο πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν το διαθέτουν. Και αυτό είναι η πολιτική σταθερότητα. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μία μονοκομματική κυβέρνηση με ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία”.

Τόνισε στη συνέχεια ότι: “Αυτό το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας έχει αντανάκλαση και στην οικονομία και στην κοινωνία” και πρόσθεσε: “Θα το διαφυλάξουμε λοιπόν ως κόρη οφθαλμού. Θα τιμήσουμε την εντολή την οποία μας δώσατε και θα ξαναδώσουμε ραντεβού στις κάλπες – παρά τα όσα κάποιοι μπορεί να πιστεύουν – την άνοιξη του 2027 για να κριθούμε συνολικά για το έργο μας”.