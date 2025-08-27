Ν. Παρασκευόπουλος: Η αλήθεια για τον νόμο και τα ψέματα της κυβέρνησης

Δήλωση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου σε σχέση με το μπαράζ επιθέσεων που δέχεται τις τελευταίες μέρες από κυβερνητικούς παράγοντες. Τι απαντά.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλου, σε δήλωσή του στο NEWS 24/7 απαντά για τις επιθέσεις που δέχεται από κυβερνητικούς παράγοντες αναφορικά με τον επίμαχο νόμο.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Παρασκευόπουλου:

«H αποτυχία της κυβέρνησης να κρύψει την έξαρση της βαριάς εγκληματικότητας στις μέρες της την οδηγεί σε επανάληψη ισχυρισμών που εδώ και μια δεκαετία διαψεύδονται από τα κείμενα της νομοθεσίας και των επίσημων στατιστικών.

Συγκεκριμένα, η αποσυμφορητική διάταξη που ψηφίστηκε το 2015 και καθιερώθηκε να λέγεται «Νόμος Παρασκευόπουλου» αποτελούσε επανάληψη ανάλογων ρυθμίσεων ετήσιας διάρκειας που ψηφίζονταν κάθε χρόνο από το 2008. Μια έστω ελαφριά μείωση του αριθμού των κρατουμένων είχε γίνει αναγκαία λόγω των συνθηκών συμφόρησης των φυλακών που έφεραν ντροπιαστικές καταδίκες της χώρας (Δημόσια Δήλωση Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2011, αλλεπάλληλες καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) για κακομεταχείριση κρατουμένων λόγω των συνθηκών συνωστισμού.

Η επίμαχη ρύθμιση δεν αφορούσε ισόβιες ποινές, κατά συνέπεια όσοι απολύθηκαν στην περίοδο 2015 – 2019 θα απολύονταν ούτως ή άλλως και με την προηγούμενη αποσυμφορητική νομοθεσία (Ν. 4274/2014, ψηφίστηκε επί ΝΔ).

Για το 85% των απολυομένων όσο ίσχυσε ο «Νόμος Παρασκευόπουλου» (κρατούμενοι με φυλάκιση, ή κάθειρξη ως 10 χρόνια, ή κάθειρξη ως 20 χρόνια για ναρκωτικά – πολυπληθέστατη κατηγορία) προβλεπόταν η ίδια ακριβώς διάρκεια κράτησης με αυτήν που ίσχυε και προηγουμένως επί ΝΔ. Ακόμη και οι λίγοι που προστέθηκαν όφειλαν και εκείνοι να έχουν εκτίσει τον ίδιο ακριβώς χρόνο ελάχιστης πραγματικής έκτισης με αυτόν που ίσχυε επί ΝΔ: 1/3 της ποινής που επιμετρήθηκε, αυτό προέβλεπαν τόσο ο Ν.4274/2014 (άρθρο11 παράγραφος 11) όσο και ο «Νόμος Παρασκευόπουλου» (Ν.4322/2015 άρθρο12 παρ.3).

Γίνεται φανερό ότι η κυβέρνηση τσουβαλιάζει τον μεγάλο αριθμό των κρατουμένων που ετησίως κανονικά απολύονται κατά την ανέκαθεν ισχύουσα νομοθεσία, με ελάχιστο αριθμό υποτροπών που επίσης αποτελούν πάγια εμφανιζόμενο φαινόμενο.

Εντωμεταξύ σταθερά αποσιωπά ότι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η εγκληματικότητα σε σοβαρά κακουργήματα σημείωσε ΜΕΙΩΣΗ κατά τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας. Δημοσιευμένες διεθνείς έρευνες επιβεβαιώνουν άλλωστε το ευνόητο: Όσο μακραίνει ο χρόνος κράτησης αυξάνονται τα ποσοστά υποτροπής.

Η πρωτοφανής σε ένταση και αιματηρότητα σύνδεση του ονόματός μου με μια πολιτική ανάπτυξης χιλιάδων εγκληματογόνων απολύσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απόπειρα πολιτικής και ακαδημαϊκής δολοφονίας. Γνωρίζω βέβαια ότι ήμουν μόνο παράπλευρος στόχος. Δεν γράφω αυτά επειδή πιστεύω ότι οι συκοφάντες θα μπορούσαν να ντραπούν. Τα αναφέρω για όσους κουρασμένους ανθρώπους είχαν πιστέψει το παιδαριώδες: Ότι ένα κόμμα θα μπορούσε δήθεν να θέλει να φουντώσει την εγκληματικότητα για να τροφοδοτήσει μια πολυετή και πανίσχυρη οργανωμένη προπαγάνδα σε βάρος των συμφερόντων του!».