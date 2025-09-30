Νέα Αριστερά: Από φθινόπωρο, χειμώνα το συνέδριο

Η μη απόφαση για το χαρακτήρα του επικείμενου συνεδρίου της Νέας Αριστεράς “σπρώχνει” τη διαδικασία πίσω στο χρόνο.

Ακόμα και τον Δεκέμβριο μπορεί να διεξαχθεί το συνέδριο της Νέας Αριστεράς το οποίο επρόκειτο να λάβει χώρα είτε στα τέλη του Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο.

Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος για το χαρακτήρα που θα έχει το εν λόγω συνέδριο (εκτός από καθαρά προγραμματικό) “σπρώχνει” προς τα πίσω τη διεξαγωγή του αφού το θέμα του χαρακτήρα θα πρέπει να τεθεί εξαντλητικά στον προσυνεδριακό διάλογο του κόμματος.

Το ζήτημα των πολιτικών συμμαχιών του κόμματος είναι επίσης κομβικό. Προφανώς κανείς δεν αρνείται την ανάγκη να ενώσει η Νέα Αριστερά τη φωνή της με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά, όπως έλεγε πηγή της Πατησίων, “το βασικό επίδικο είναι το προς τα πούμε θα κατευθυνθούμε”.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο σχετικός διάλογος στα όργανα του κόμματος αναμένεται να “φουντώσει” έτσι ώστε το τοπίο να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Η κορυφαία κομματική διαδικασία αναμένεται να λάβει χώρα στο ΣΕΦ αλλά στα υπόψη υπάρχουν και άλλοι χώροι.