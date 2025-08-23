Νέα Αριστερά: Ντροπή για τη δημοκρατία η στοχοποίηση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Πυρά» της Νέας Αριστεράς κατά Πλεύρη – Γεωργιάδη για τις πρακτικές στο μεταναστευτικό.

«Ντροπή για τη δημοκρατία» χαρακτηρίζει τη στοχοποίηση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Νέα Αριστερά.

Σε ανακοίνωσή της, μετά την απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ότι θα προβεί σε διαχειριστικό έλεγχο σε ΜΚΟ, εν είδει εκδίκησης για το έργο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων, καθώς και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έσπευσε να τον… συγχαρεί για την αντίδραση της Μαίρη Λόλορ (ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), αναφέρει:

«Η στοχοποίηση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ντροπή για τη δημοκρατία.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τις οποίες απείλησε πάνω από 100 ανθρωπιστικές οργανώσεις με διαχειριστικούς ελέγχους επειδή υπερασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων, συνιστούν επικίνδυνη διολίσθηση σε αυταρχικές πρακτικές. Δεν πρόκειται για «λογοδοσία», αλλά για ξεκάθαρη εκδικητική κίνηση απέναντι σε όσους επιμένουν να στέκονται δίπλα στους πιο αδύναμους.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Mary Lawlor εξέφρασε δημόσια την ανησυχία της, υπενθυμίζοντας στην κυβέρνηση ότι ο ρόλος της δεν είναι να τρομοκρατεί, αλλά να στηρίζει όσους μάχονται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ακόμη πιο προβληματική είναι η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος όχι μόνο κάλυψε τον κ. Πλεύρη, αλλά και χαρακτήρισε «τιμή» την κριτική της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ. Με δηλώσεις που μιλούν για «λαθρομετανάστευση ως παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» και για «ψευτοανθρωπισμούς που δεν μας αφορούν», ο κ. Γεωργιάδης νομιμοποιεί τον ακροδεξιό λόγο, ευτελίζει τον ΟΗΕ και επιχειρεί να μετατρέψει τη ρητορική μίσους σε επίσημη κρατική πολιτική. Αυτή δεν είναι στάση υπουργού δημοκρατικής χώρας· είναι επικίνδυνος εκτροχιασμός που στιγματίζει διεθνώς την Ελλάδα.

Η Νέα Αριστερά στέκεται αποφασιστικά στους δικηγόρους, στις οργανώσεις υπεράσπισης ανθρώπινων δικαιωμάτων, στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που δεν εγκαταλείπουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, παρά τις απειλές. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ίδια τη δημοκρατία.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί τον δρόμο του ελληνικού Τραμπισμού: ποινικοποιεί την αλληλεγγύη, διώκει τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων, χτίζει ένα καθεστώς φόβου. Απέναντι σε αυτή τη διολίσθηση, η κοινωνία οφείλει να υψώσει φωνή αντίστασης».