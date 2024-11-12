Νέα Αριστερά: Ολα τα ονόματα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής

Νέα Αριστερά: Ολα τα ονόματα των μελών της Κεντρικής ΕπιτροπήςΔιαβάζεται σε 3'
Τα ονόματα όσων εκλέχτηκαν στην πρώτη Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς.
- 12 Νοεμβρίου 2024 18:46
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των υποφηφίων για την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς (130 μέλη που εκλέχθηκαν στο πρώτη Συνέδριο του Κόμματος και τα 11 μέλη της Κ.Ο.)
Έπειτα και από την εφαρμογή των ποσοστώσεων για την ισόποση εκπροσώπηση ανδρών γυναικών, περιφέρειας και ανανέωσης η πρώτη Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς διαμορφώνεται ως εξής:
Ολα τα ονόματα
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
ΒΑΛΝΤΕΝ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΛΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΑΝΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΕΙΜΠΕΚ ΧΑΣΑΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΝΙΑ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΙΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ
ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΑΚΗΣ)
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
ΚΩΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΙΟΛΑ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΓΚΩ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ (ΧΑΡΑ)
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
ΝΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΝΤΑΡΟΥΪΣ ΛΑΤΙΦ
ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ
ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΡΙΣΗ ΕΦΗ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΗ
ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΥ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΡΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΑΚΙΣΛΟΓΛΟΥ ΑΚΗΣ
ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΤΑΣΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΙΩΖΟΥ ΙΝΩ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΗΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟ
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΩ
ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΕΡΧΑΤ ΜΠΙΛΓΚΕ
ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΑ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ