Ο Αντετοκούνμπο εκθέτει τον νόμο Πλεύρη

Από τη μία η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής μπάσκετ, από την άλλη υπερασπίζεται τον νόμο, με τον οποίο η οικογένεια Αντετοκούνμπο θα έμπαινε στη φυλακή ή θα έφευγε από τη χώρα.

Το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής ομάδας μπάσκετ έδωσε χαρά σε όλους τους Έλληνες, προκάλεσε όμως και ένα παράδοξο: Η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την επιτυχία της «επίσημης αγαπημένης» και να εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και την ίδια στιγμή να υπερασπίζεται το νόμο Πλεύρη, ο οποίος καταργεί τη δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών στα επτά χρόνια παραμονής στη χώρα,

Μάλιστα ο ίδιος ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σε αναρτήσεις του τόνιζε ότι η εθνική μπάσκετ έφτασε στο τρίτο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος «με οδηγό το Γιάννη Αντετοκούνμπο». Την ίδια ακριβώς ανάρτηση έκανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αποκαλούσε κάποτε τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα της εθνικής «Ακενοτούμπο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε πάντως «φτηνή αντιπολίτευση» και «εκτός τόπου και χρόνου» την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για διγλωσσία. Επικαλέστηκε ότι «ο νόμος της κυβέρνησης, με υπουργό τον κ. Πλεύρη, αναφέρεται σε παράνομους μετανάστες και καταργεί μία διάταξη που νομιμοποιεί μετά από επτά χρόνια τον παράνομο μετανάστη».

Δήλωσε επίσης ότι «ο Γιάννης είναι σύμβολο της χώρας», καθώς και ότι: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι γονείς του στήριξαν την Ελλάδα με την εργασία τους. Είναι η Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι Έλληνας. Αρκεί να δει κανείς πως δάκρυσε μετά την επιτυχία. Δεν έχει σχέση με τους ανθρώπους που επιχείρησαν να εισβάλουν στη χώρα».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε μάλιστα ότι: «Δεν μπορεί να βάζουμε στο ζύγι δυο διαφορετικά ζητήματα. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις» και πρόσθεσε: «Στηρίζουμε τη νόμιμη μετανάστευση. Θέλουμε να ενσωματώσουμε ανθρώπους που σέβονται τους κανόνες της χώρας. Όχι, δεν θα πάρουμε πίσω την 7ετία«.

Προσπέρασε βέβαια έτσι το γεγονός ότι και οι γονείς Αντετοκούνμπο παράτυπα ήρθαν στη χώρα και χρειάστηκε παρέμβαση επί κυβέρνησης Σαμαρά για να δοθεί η ιθαγένεια στην οικογένεια, για να μπορούν σήμερα και τα τρία ταλαντούχα παιδιά τους να παίζουν στην εθνική ομάδα μπάσκετ.