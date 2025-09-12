Ο Πλεύρης ζήλεψε τον Τραμπ – Καταργεί τον όρο “παράτυπη μετανάστευση”

Με εγκύκλιο που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης καταργείται ο όρος “παράτυπη μετανάστευση”. Τι προβλέπει για τους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται σε δομές.

Μια επικίνδυνη διολίσθηση σε αυταρχικές τραμπικές πολιτικές, που αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη κινητικότητα όχι ως κοινωνικό φαινόμενο, αλλά ως ποινικό αδίκημα, σηματοδοτεί η εγκύκλιος που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με την οποία δίνεται σαφής κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 5226/25, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα.

Με την εγκύκλιο, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, καθίσταται σαφές ότι από εδώ και στο εξής καταργείται σε όλα τα έγγραφα ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», ο οποίος αντικαθίσταται με τον όρο “παράνομη μετανάστευση”. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή κρίνεται αναγκαία ώστε να αντανακλάται το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ενισχύει τη διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η εγκύκλιος που υπέγραψε ο Θάνος Πλεύρης δεν μπορεί φυσικά να κριθεί ως μία μεμονωμένη διοικητική πράξη καθώς αποτελεί την πιο πρόσφατη έκφραση μιας συνολικής, σκληροπυρηνικής και ξενοφοβικής πολιτικής στο μεταναστευτικό, που εδώ και καιρό υιοθετεί η κυβέρνηση. Με την απόφαση να αντικατασταθεί ο όρος “παράτυπη μετανάστευση” με τον ποινικοφανή όρο “παράνομη μετανάστευση”, καθίσταται για άλλη μια φορά σαφές πως το αρμόδιο υπουργείο επιδιώκει την εδραίωση ενός αποτρεπτικού και κατασταλτικού δόγματος ενώ επιχειρείται μια ιδεολογική στροφή που δεν αποσκοπεί σε τίποτα παραπάνω από τη δαιμονοποίηση ευάλωτων ανθρώπων.

Παράλληλα, δίνεται εντολή να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι φιλοξενούμενοι στις δομές ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου τους θα τελούν υπό διοικητική κράτηση που θα έχει διάρκεια έως 24 μήνες, ενώ θα αντιμετωπίζουν και ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια. Άλλη μία πρωτοβουλία που αποκαλύπτει ξεκάθαρα τον τιμωρητικό χαρακτήρα μιας πολιτικής που απομακρύνεται από κάθε έννοια ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

“Η μόνη διέξοδος ώστε να μην εκτίσουν την ποινή είναι η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους”, τονίζουν οι πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσθέτοντας ότι στόχος της εγκυκλίου είναι να αποτυπωθεί με σαφήνεια το πλέγμα μέτρων που προβλέπει η νέα νομοθεσία, καθώς και να διασφαλιστεί η άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Για αυτόν τον λόγο ορίζεται ότι μετά από κάθε τυχόν απόρριψη αίτησης ασύλου οι διοικητές των δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Η δήλωση ότι η “μόνη διέξοδος” για τους μετανάστες που απορρίπτεται η αίτησή τους είναι η “οικειοθελής επιστροφή” στη χώρα καταγωγής τους, αποκαλύπτει την κυβερνητική αδιαφορία για τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πατρίδα τους, αλλά και τη διαχείριση του μεταναστευτικού με όρους εκβιασμού.