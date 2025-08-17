Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αντικείμενο την ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Κυριακή (17/08) σε τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, που ακολούθησε την Κοινή Συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επίσης οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του κ. Ζελένσκι με τον κ.Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές.

Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, τονίστηκε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

