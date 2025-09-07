Ο Μητσοτάκης και τα πολλά “αν” στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για άδικη κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη στήριξή της στο Ισραήλ και υποστήριξε πως θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος αλλά με αστερίσκους

Η ανθρωπιστική καταστροφή και το κλιμακούμενο αιματοκύλισμα του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλείται να απαντήσει σχετικά με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την ελληνική κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης, υποστήριξε πως η κυβέρνηση αδικείται στην κριτική που δέχεται για την υποστήριξη που παρέχει στο Ισραήλ και, αφού επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, υποστήριξε ότι αυτό δεν εμποδίζει την κυβέρνησή του να ασκήσει, όπως υποστήριξε, δριμύτατη κριτική για την επιχείρηση στη Γάζα.

Η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, αλλά δεν ξέρουμε το “πότε” και “πώς”

“Αυτό δεν μας εμπόδισε να επικρίνουμε αυτό που γίνεται στη Γάζα και να επιμείνουμε στη λύση δύο κρατών. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και δημόσια αυτή είναι η τοποθέτησή μας. Να σταματήσει η αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα” είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος, ωστόσο, απέφυγε να μιλήσει για τη γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα.

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού δήλωσε πως η θέση της κυβέρνησης είναι η λύση των δύο κρατών, απάντησε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Ωστόσο, απέφυγε να μιλήσει συγκεκριμένα, αφήνοντας στο σκοτάδι κάποιες… λεπτομέρειες όπως το πότε και πώς θα συμβεί.

“Το θέμα είναι το πότε και το πώς θα αναγνωρίσουμε το παλαιστινιακό κράτος, αυτό θα γίνει στην σωστή συγκυρία”, είπε χαρακτηριστικά.