Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπλοκάρει και τα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Γιατί η κυβέρνηση δεν αποφασίζει εμβολιασμό αιγοπροβάτων για την ευλογιά, ενώ προσπαθεί να αποφύγει το lockdown. Αγώνας δρόμου για τις επιδοτήσεις.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όχι μόνο “απειλεί” την έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους που όντως τις δικαιούνται, αλλά περιπλέκει και τη διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων.

Η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει lockdown στα αιγοπρόβατα, παρότι παραμένει στο τραπέζι ως έσχατη λύση. Αλλά ταυτόχρονα διστάζει για εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, όχι μόνο διότι αντιδρούν οι γαλακτοπαραγωγοί που φοβούνται μείωση των εξαγωγών, αλλά και γιατί θα πρέπει να… μετρήσει και τελικά πόσα είναι τα πρόβατα στη χώρα.

Όπως εξηγούν ειδικότερα συνδικαλιστές του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου, εκτός από ανύπαρκτα βοσκοτόπια, έχει δηλωθεί και πολύ μεγαλύτερος αριθμός αιγοπροβάτων από τον πραγματικό στη χώρα μας. Εκτιμάται ότι στη χώρα υπάρχουν συνολικά ένα εκ πρόβατα, αλλά με βάση τις δηλώσεις φαίνεται να φτάνουν τα τέσσερα εκ. Επομένως τίθεται και το ερώτημα πόσα εμβόλια θα πρέπει να πάρει η Ελλάδα, εφόσον αποφάσιζε να προχωρήσει σε εμβολιασμό και πως θα αιτιολογήσει σημαντικά μικρότερο αριθμό παραγγελιών από τα δηλωμένα ζώα.

Η Κομισιόν βέβαια έχει προτείνει να διατεθούν στη χώρα μας 400.000 εμβόλια για τον περιορισμό της ζωονόσου στις “κόκκινες” περιοχές καταρχήν. Οι Βρυξέλλες πιέζουν την Αθήνα να προχωρήσει είτε σε lockdown είτε σε εμβολιασμό, ενώ η ελληνική πλευρά επικαλείται πως ούτε η Βουλγαρία και η Ρουμανία όπου επίσης έχουν εμφανιστεί κρούσματα ευλογιάς έχουν προχωρήσει σε εμβόλια.

Ο κίνδυνος για τη φέτα

Και επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, οι εξαγωγείς γαλακτοκομικών προϊόντων ανησυχούν για μείωση των εξαγωγών, ιδίως φέτας, σε δυναμικές αγορές εκτός ΕΕ. Οπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, όπου οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων αγγίζουν τα 785 εκ ευρώ. Οι χώρες αυτές απαγορεύουν τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από χώρες που προχωρούν σε εμβολιασμούς.

«Η χώρα μας κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο πωλήσεις, αλλά μια εξαιρετικά δυναμική τροχιά εξωστρέφειας που χτίστηκε με κόπο», προειδοποίησε σχετικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), Χρήστος Αποστολόπουλος. Ενώ επικαλέστηκε ότι Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, αντιμετώπισαν την απειλή της ευλογιάς με εφαρμογή έκτακτων μέτρων βιοασφάλειας, όπως περιορισμός ζώων, καταστροφή μολυσμένων ζώων, αυστηρός έλεγχος μετακινήσεων και απολύμανση. «Κανείς δεν επέλεξε τον εμβολιασμό, μια απόφαση που συζητά να ακολουθήσει η Ελλάδα», σημείωσε.

Αλλά και ένα lockdown στα αιγοπρόβατα θα σήμαινε νέες αποζημιώσεις για ζωοτροφές και θανάτωση ζώων, ενώ ακόμη το υπουργείο χρωστά οφειλόμενα από τα μέτρα του προηγούμενου διαστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι σε διευρυμένη σύσκεψη την Τετάρτη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα και στελεχών του Προστασίας του Πολίτη, αποφασίστηκαν πιο εντατικοί έλεγχοι ώστε να αποφευχθεί το lockdown. Ειδικότερα, καλύτερη αστυνόμευση όσον αφορά καταγγελίες για απόκρυψη κρουσμάτων, για την παράνομη θανάτωση ζώων και την εναπόθεση τους στο περιβάλλον και την παράνομη μεταφορά ζώων κυρίως τις απογευματινές και βραδυνές ώρες.

Ο διπλός κίνδυνος για τις επιδοτήσεις

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται ο αγώνας δρόμου για την καταβολή των επιδοτήσεων στους πραγματικούς δικαιούχους, καθώς η μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν φαίνεται να έχει πείσει τις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 4 Αυγούστου με επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση, έχει προειδοποιήσει πως εάν δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες – ιδιαίτερα ως προς το ΟΣΔΕ, το κεντρικό μητρώο για τις πληρωμές- μπορεί να προχωρήσει σε μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Από την άλλη, η κυβέρνηση φοβάται ότι εάν βιαστεί και δεν πραγματοποιήσει αυτή τη φορά αυστηρούς ελέγχους, μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένη ξανά ή και αντιμέτωπη με νέα πρόστιμα.

Οι πληρωμές υποτίθεται ότι πρέπει να ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου. Έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά δηλώσεις πάνω από 600.000 αγρότες και στις αρχές Οκτωβρίου έμενε ακόμη να οριστικοποιηθούν επιπλέον 40.000 δηλώσεις, ενώ έχει δοθεί παράταση στην υποβολή των δηλώσεων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

“Αυτήν την ώρα που μιλάμε, βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου, εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου”, σημείωσε χθες (ΕΡΤ) ο κ.Χατζηδάκης.

“Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ και επίσης όσο πιο γρήγορα γίνεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θα ακολουθήσουν οι πληρωμές”, πρόσθεσε.

“Αντιλαμβανόμαστε την ένταση και αγωνία των αγροτών”

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι πρέπει: “Να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς από την άλλη πλευρά να υπάρξει ζήτημα αξιοπιστίας, που θα έφερνε νέα πρόστιμα ή ακόμη και μερική αναστολή των επιδοτήσεων” και παρότι δήλωσε ότι κατανοεί τους αγρότες προειδοποίησε: “Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, αν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια.”

Υπενθύμισε ότι την Παρασκευή καταβλήθηκε η πρώτη αποζημίωση από τον περασμένο Ιούνιο σε 4.000 παραγωγούς, ενώ σε λιγότερο από δέκα ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία, καθώς και οι δόσεις του 2022 και του 2024 για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, την ευλογιά και τις ζωοτροφές.

“Ο στόχος είναι εντός των επόμενων ημερών – εβδομάδων να ξεκινήσουν οι πληρωμές, ούτως ώστε με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα και αντιλαμβανόμαστε και την ένταση κάποιες φορές και την αγωνία τους, το κυριότερο, να πληρωθούν στην ώρα τους”, δήλωσε εν τω μεταξύ στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πόσο σύνθετη είναι όλη αυτή η άσκηση με τις αγροτικές επιδοτήσεις.