Ο Σαμαράς προχωρά για κόμμα, βουλευτές της ΝΔ ζητούν να επιστρέψει

“Δεν χαίρεται κανείς που ο πρώην πρωθυπουργός είναι εκτός ΝΔ” δήλωσε ο Π. Μαρινάκης. Το Μαξίμου έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά Σαμαρά. Ανησυχία για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ.

Μετά τον τραγικό χαμό της κόρης του Λένας, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επανεμφανίστηκε δημοσίως με δύο παρεμβάσεις: Μια αναμενόμενη για την υπόθεση Novartis και μία αιχμηρή κατά της κυβέρνησης με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που έχει χάσει τον γιο του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η δεύτερη παρέμβαση μάλιστα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να υπενθυμίσει στους γαλάζιους βουλευτές ότι είναι πρωθυπουργός χάρη στη στήριξη τους και να τους διαμηνύσει ότι τα συμφέροντα τους ταυτίζονται με τα δικά του.

Στο δεξιό παρασκήνιο θεωρείται δεδομένο ότι, παρά την προσωπική του τραγωδία, ο κ.Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, το οποίο σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της ProRata για την Εφημερίδα των Συντακτών έχει ένα “σίγουρο” 3% και δυνητικά μπορεί να φτάσει και το 10%.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπήσεις της MRB και της MetronAnalysis δείχνουν ότι μετά τη ΔΕΘ η ΝΔ ανεβαίνει ελάχιστα, ενώ υπάρχει αυξητική τάση στα κόμματα εκ δεξιών της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι βουλευτές της ΝΔ άρχισαν να εκφράζουν δημοσίως την επιθυμία τους να επιστρέψει στο κυβερνών κόμμα ο κ.Σαμαράς. Πρώτος ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος ενώ μετά τη διαγραφή Σαμαρά είχε υποστηρίξει ουσιαστικά την απόφαση του κ.Μητσοτάκη, τώρα εξέφρασε (Action 24) την ελπίδα και ευχή “να επανασυνεννοηθεί” ο πρώην πρωθυπουργός με τον νυν. Ενώ με δηλώσεις τους στην εφημερίδα Παραπολιτικά οκτώ βουλευτές της ΝΔ (Δημήτρης Μαρκόπουλος, Χριστόδουλος Στεφανάδης, Ζέττα Μακρή, Στράτος Σιμόπουλος, Θόδωρος Καράογλου, Τάσος Μπαρτζώκας, Περικλής Μαντάς, Γιώργος Καρασμάνης) εξέφρασαν αντίστοιχη προσδοκία.

Κληθείς να σχολιάσει τις γαλάζιες φωνές υπέρ επιστροφής Σαμαρά στη ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπενθύμισε ότι πριν από δύο εβδομάδες ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν επιδίωξε το Μαξίμου την εξέλιξη της διαγραφής του. “Δεν υπάρχει άνθρωπος στη ΝΔ, που χαίρεται όταν ένας πρώην πρωθυπουργός είναι εκτός κόμματος” δήλωσε και επομένως υποστήριξε πως: “Είναι μία λογική απάντηση που κάθε στέλεχος της ΝΔ θα δώσει και καλά έκαναν οι βουλευτές”.

Ο κ.Μαρινάκης τόνισε ότι: “Ο πρωθυπουργός δεν επιδίωξε αυτή την εξέλιξη” και πρόσθεσε ότι “δεν υπάρχει κανείς που να πιστεύει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαν οι βουλευτές”.

Πρέπει να το θέλουν και οι δυο

Για να επιστρέψει όμως ένας διαγραφείς στο κόμμα υπό την ηγεσία του προέδρου που τον διέγραψε, πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Αλλά και να μπορέσουν και οι δύο να κρατήσουν τα προσχήματα και να διασώσουν την πολιτική τους αξιοπρέπεια. Με άλλα λόγια ο κ.Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανιστεί ότι… παρακαλά τον κ.Σαμαρά να γυρίσει. Και ο κ. Σαμαράς δεν φέρεται να εξέλαβε ως άνοιγμα τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τον ίδιο και τον Κώστα Καραμανλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός καταρχήν είχε επικαλεστεί ότι δεν μπορούσε να απαντήσει πολιτικά για τον κ.Σαμαρά, δεδομένου ότι είχε χάσει πρόσφατα το παιδί του. Είχε επικαλεστεί ότι η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική, κάτι που γνωρίζουν οι προκάτοχοι του. Και τους είχε καλέσει να κρατήσουν, παρά τις “διαφωνίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και απαντήσεις εκατέρωθεν”, τη μεγάλη εικόνα ότι η ΝΔ” είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας”. Αλλά τελικά κατάφερε μάλλον απλώς να εξοργίσει περαιτέρω τον κ.Σαμαρά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι σαφές ότι πλέον το Μαξίμου έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά Σαμαρά. Σημειωτέον ότι ο κ. Μαρινάκης αρνήθηκε ουσιαστικά να σχολιάσει την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού για την απεργία πείνας Ρουτσι, λέγοντας ότι ο κ.Σαμαράς έχει δημοκρατικό δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του.

Διότι το Μαξίμου προφανώς και δέχεται εισηγήσεις να ρίξει “γέφυρες” στον κ. Σαμαρά ή έστω να δείχνει επίφαση διάθεσης συμφιλίωσης με επίκληση παραταξιακών και εθνικών λόγων, ώστε εάν ο πρώην πρωθυπουργός τελικά όντως προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, να χρεωθεί εκείνος την ευθύνη για τις όποιες συνέπειες στη ΝΔ.