Οι δύο όροι της Ελλάδας στην Κύπρο για να “ξεμπλέξει” το καλώδιο

Πρέπει να λυθούν οικονομικοτεχνικές εκκρεμότητες και να μην αμφισβητείται η βιωσιμότητα του καλωδίου, διαμήνυσε ο Π. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας- Κύπρου δεν θα διαταραχθούν εξαιτίας του έργου.

Μετά το νέο “βραχυκύκλωμα” με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η Αθήνα επιχειρεί αφενός να ρίξει τους τόνους με τη Λευκωσία, διαβεβαιώνοντας ότι η σχέση των δύο χωρών δεν θα διαταραχθεί εξαιτίας του έργου, αλλά αφετέρου επιμένει στους όρους της: Την επίλυση “οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων” και από την μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του Great Sea Interconnector (GSI) από την κυπριακή πλευρά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρέπεμψε καταρχήν στις σημερινές δηλώσεις του Κυπρίου προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, οι οποίες ήταν σε διαφορετικό πνεύμα από τη χθεσινή του παρέμβαση, με την οποία είχε χαρακτηρίσει εκβιαστή τον ΑΔΜΗΕ.

“Θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας – Κύπρου”, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

“Σε απάντηση όσων διακινούνται ως σενάρια, ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου”, συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Τόνισε όμως επίσης: “Σε ό,τι αφορά στην πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ωφελήσει πριν και πάνω από όλα ενεργειακά την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από την μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του.”

Κανένας πανικός, λέει η Αθήνα

Διέψευσε ότι επικράτησε πανικός στην Αθήνα μετά τη χθεσινή αντίδραση Χριστοδουλίδη σε κυπριακό δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε ότι ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε με επιστολή προς τη ΡΑΕΚ ένσταση κατά της ρυθμιστικής απόφασης για πληρωμή από την Κύπρο μόνο 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο μέχρι το 2029 για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας.

“Αυτοί που είδαν πανικό ζουν σε άλλη χώρα. Μία κυβέρνηση οφείλει όταν υπάρχει μία εξέλιξη να αντιδρά και να μετρά την κατάσταση. Η κυβέρνηση αυτή δεν λειτουργεί με ωράρια καταστημάτων”, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας λογικό και αυτονόητο ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον κ.Μητσοτάκη χθες Κυριακή απόγευμα στο Μαξίμου για το θέμα.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι: “Οι σχέσεις Ελλάδας- Κύπρου παραμένουν ισχυρές και δε θα διαταραχθούν ανεξαρτήτως της πορείας υλοποίησης του έργου”, επικαλούμενος και τις σαφείς -όπως τόνισε- σημερινές δηλώσεις του κ. Χριστοδουλιδη.

Υπενθύμισε επίσης ότι όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το GSI είναι ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο κυρίως για την Κύπρο, καθώς την κυπριακή πλευρά ωφελεί πρωτίστως.

“Δεν μπορεί να πληρώσει μόνο η μία πλευρά”

“Ο οικονομικός επιμερισμός του έργου, τα χρήματα δηλαδή που πρέπει να δοθούν δεδομένου ότι έχουν δοθεί 300 εκ ευρώ από το διαχειριστή, δεν μπορεί να είναι μόνο από τη μία πλευρά”, τόνισε όμως επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπογράμμισε ότι αυτή είναι μία πολύ σημαντική διάσταση προκειμένου να προχωρήσει το έργο, τοοποιος επισήμανε η Ελλάδα έχει εμπράκτως αποδείξει ότι θέλει, όπως το θέλει και η Ευρώπη.

Τόνισε επίσης εκ νέου την ανάγκη να μην αμφισβητείται η βιωσιμότητα του έργου, φωτογραφίζοντας τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνό, που είχε ρίξει… κεραυνούς στις 3 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας και τότε ένα αδιέξοδο, το οποίο όμως υποτίθεται ότι εν τω μεταξύ είχε λυθεί κατά τη συνάντηση Μητσοτάκη- Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ερωτηθείς εάν θα αλλάξει η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, μετά τη χθεσινή επίθεση Χριστοδουλίδη, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις δηλώσεις Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι: “Το ελληνικό δημόσιο το οποίο έχει το 51% του ΑΔΜΗΕ δεν εκβιάζει. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα. Η καλύτερη απάντηση συνολικά δόθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Κύπρου σήμερα το πρωί”.

Ενώ επανέλαβε ότι η έρευνα που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου δεν αφορά στην ελληνική πλευρά.

Τα ριάλια του έργου

Υπενθυμίζεται ότι από χθες ο ΑΔΜΗΕ είχε διαψεύσει ότι ζητά περισσότερα από τα αποφασισμένα 25 εκ ευρώ. το χρόνο, όπως υποστήριζε το κυπριακό δημοσίευμα. Ειδικότερα ο ΑΔΜΗΕ με ανακοινωση του είχε αναφέρει ότι αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex).

“Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική ρυθμιστική αρχή τα αναγνωρίζει”, συνέχιζε η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες, τόνισε ειδικότερα ο ΑΔΜΗΕ, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα.