ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης ζητά να καταθέσει στην εξεταστική

Ο κ. Μυλωνάκης ζητεί να κληθεί ως μάρτυρας προκειμένου να καταθέσει στην επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο έχει εμπλακεί το όνομα του.

Επιστολή στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, αιτούμενος να καταθέσει. «Επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη:

«Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας.»

Η επιστολή που απέστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής της βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο: