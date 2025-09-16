Παραδοχή Μαρινάκη ότι η Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της ΝΔ

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη όταν ρωτήθηκε για το αν η Πόπη Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της Νέας Δημοκρατίας – ακόμα και μετά το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στην την οικονομία στο πλαίσιο των εξαγγελιών στη ΔΕΘ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης (16/09).

Μεταξύ άλλων, ερωτηθείς σχετικά με την Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με το αν παραμένει μέλος της Ν.Δ και αν δεν έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, παραδέχθηκε ότι η πρώην υποψήφια της Ν.Δ παραμένει μέλος του κόμματος ακόμα και μετά το πόρισμα – κόλαφος από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης πέταξε το μπαλάκι στο κόμμα και είπε πως «τα κόμματα ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία και απαντάνε τα κόμματα. Είμαι από μικρό παιδί στη ΝΔ αλλά πλέον δεν εκπροσωπώ τη Ν.Δ, εκπροσωπώ την κυβέρνηση, έτσι; Φαντάζομαι, από την στιγμή που ξεκινάει μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία, θεωρώ στην λογική της αναστολής. Δεν σας το αναγγέλλω όμως εγώ αυτό, πρέπει να το πει αυτό η ΝΔ».

«Φαντάζομαι θα το αποφασίσει η ΝΔ.. Γιατί; Γιατί πρέπει, προφανώς, να συνεκτιμήσει το γεγονός ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά και ότι υπάρχει και μια έρευνα εν εξελίξει η οποία είναι σοβαρή. Ούτε να υποτιμήσουμε, δηλαδή, την έρευνα και να μην πάρει κάποια απόφαση. Αλλά αυτό το οποίο είναι νομίζω καλύτερο να το ακούσουμε από τους ανθρώπους του κόμματος, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι μόλις ρωτηθούν, θα απαντήσουν», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σημειώνει πως «χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή».