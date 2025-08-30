Παραστατίδης: Μετά την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Για “παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας” κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το πρώην κυβερνητικό στέλεχος, Οδυσσέα Ζώρα, μετά τον ορισμό του ως πρύτανη ενός εκ των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

«Με την ανακοίνωση για τον ορισμό του κ. Ζώρα ως πρύτανη σε ένα από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας, μια ακόμα πικάντικη και ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης αποκαλύπτεται», σχολιάζει σε δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης.

Αναφέρει ειδικότερα πως «όταν ο κ. Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον». «Όταν ο ίδιος χαρακτήριζε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια “νίκη κατά του λαϊκισμού” δεν ήταν ακόμη φανερό ότι υπερασπιζόταν το δικαίωμά του στην παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας», σχολιάζει. Προσθέτει ότι «μάλλον θεωρεί ο ίδιος και το πολιτικό του περιβάλλον, ασυγχώρητο λαϊκισμό το να μην σπεύδει κάποιος να προσφέρει ως υψηλά αμειβόμενος τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική δομή, μόλις αφιππεύσει από κυβερνητική θέση που του επέτρεπε να καθορίσει το πλαίσιο ίδρυσης και αδειοδότησής της».

«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου. ‘Αξιος ο μισθός τους», σχολιάζει καταληκτικά.