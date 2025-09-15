Πολιτική Novartis

ΠΑΣΟΚ για Νovartis: “Η αρχή, για να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο, που κάποιοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν”
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis.

«Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της NOVARTIS είναι η αρχή ώστε να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο, που κάποιοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν για πολιτικούς λόγους» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του.

Και σημειώνει: «Σήμερα είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι».

Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον “Μάξιμο Σαράφη” και 33 στην “Αικατερίνη Κελέση” με τριετή αναστολή

