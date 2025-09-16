Πώς πήρε την ελληνική ιθαγένεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Από την παρανομία, η οικογένεια Αντετοκούνμπο πήρε την ελληνική ιθαγένεια χάρη στο μπασκετικό ταλέντο των παιδιών, αλλά και στην παρέμβαση τριών ανθρώπων.

Με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής ομάδας μπάσκετ, αξίζει να θυμηθούμε πώς πήρε την ελληνική ιθαγένεια η οικογένεια Αντετοκούνμπο, η οποία είχε έρθει παράτυπα στην Ελλάδα από τη Νιγηρία, όπου γεννήθηκαν ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Κώστας.

Ζούσαν, όμως, στην παρανομία και στη φτώχεια.

Η ιστορία τους άρχισε να γίνεται παραμύθι όταν ο προπονητής Σπύρος Βελλινιάτης, ο οποίος είχε κάνει στόχο της ζωής του να βοηθά παιδιά μεταναστών να ενταχθούν μέσω του μπάσκετ (εμπνευσμένος από τη δική του νεανική εμπειρία στη Γερμανία), εντόπισε τα παιδιά Αντετοκούνμπο, όταν τα είδε να παίζουν κυνηγητό.

Για να μπορέσουν να παίξουν στον Φιλαθλητικό χρειάστηκε να τους δοθεί οικονομική υποστήριξη και δουλειά στους γονείς τους, καθώς όπως θυμήθηκε ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, το 2009 είχε αναγκαστεί να σταματήσει το μπάσκετ για να βοηθά τη μητέρα του στη λαϊκή αγορά της Θήβας.

Δεν είχε παπούτσια να φορέσει για να παίξει μπάσκετ και πολλές ημέρες δεν υπήρχε φαγητό στο τραπέζι της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Όμως, το ταλέντο του Γιάννη και των αδελφών του δεν άργησε να φανεί. Και τράβηξε την προσοχή της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Το 2013, αρχικά προσεγγίστηκε ο τότε υφυπουργός Αθλητισμού, ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης, που όμως δεν γνώριζε καλά το νομικό πλαίσιο της ιθαγένειας και φοβόταν και τις πολιτικές αντιδράσεις. Ένα χρόνο πριν η Χρυσή Αυγή είχε μπει στη Βουλή, ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις και βρώμιζε την πολιτική σκηνή της χώρας.

Η παρέμβαση Στυλιανίδη

Έτσι, το θέμα έφτασε στο γραφείο του τότε υπουργού Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη. Εκείνος ζήτησε να δει τον Γιάννη και το Θανάση Αντετοκούνμπο. Την ίδια ημέρα που συναντήθηκε μαζί τους, η πρεσβεία της Νιγηρίας τους προσέφερε νιγηριανά διαβατήρια.

Ο κ.Στυλιανίδης ρώτησε τα δύο παιδιά εάν έχουν πάει ποτέ στη Νιγηρία. Εκείνα απάντησαν πως όχι και δήλωσαν πως δεσμούς νιώθουν με την Ελλάδα. Μιλούσαν άλλωστε άψογα ελληνικά, καθώς είχαν πάει σε ελληνικό σχολείο. Έκαναν δε εντύπωση στον τότε υπουργό Εσωτερικών, με την καλοσύνη και τη συμπεριφορά τους.

Τους είπε, λοιπόν, ότι θα έπαιρναν την ιθαγένεια, διότι τη δικαιούνταν με βάση το νέο νόμο που είχε περάσει τότε η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Η οποία είχε βέβαια καταργήσει το νόμο Ραγκούση του 2010, με τον οποίο οι υιοί Αντετοκούνμπο θα είχαν αυτομάτως την ιθαγένεια στα 18 τους καθώς είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα.

Με το μεταναστευτικό κώδικα που είχε φέρει πάντως ο κ.Στυλιανίδης είχε αφήσει ένα παράθυρο για απόδοση ιθαγένειας και πέρα από την “αρχή του αίματος”, δίνοντας τη δυνατότητα ιθαγένειας σε παιδιά που μεγάλωσαν στην Ελλάδα, μετείχαν της ελληνικής παιδείας και είχαν ελληνική συνείδηση (προκειμένου όπως έλεγαν τότε από την κυβέρνηση να αποκλείονται φανατικοί ισλαμιστές), αλλά κατόπιν προφορικών εξετάσεων. Σημειωτέον ότι το 2013 το ΣτΕ απεφάνθη ότι υπερισχύει το δίκαιο του αίματος και μιλούσε για “διαχρονική ενότητα” του έθνους…

Στην πραγματικότητα φυσικά η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, με εισήγηση Στυλιανίδη, επίσπευσε τη διαδικασία για τους Αντετοκούνμπο λόγω του μπασκετικού ταλέντου των τριών παιδιών και πρωτίστως του Γιάννη. Τον οποίο ζήτησε αμέσως η Σαραγόσα, τον κάλεσε το ΝΒΑ και βεβαίως είχε δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική Ελλάδος, στην οποία την περασμένη Κυριακή έφερε ένα ακόμη μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια.

Στη διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας στους Αντετοκούνμπο συνέβαλαν επίσης ο τότε ΓΓ Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μπάμπης Αθανασίου, παρότι ανήκε στη σκληρή σαμαρική δεξιά και υιοθετούσε αντιμεταναστευτική ρητορική.

FIBA.BASKETBALL

Κάποιοι στη ΝΔ δεν άλλαξαν ποτέ…

Ο Γιάννης επέστρεψε το νιγηριανό διαβατήριο και κράτησε το ελληνικό, λέγοντας ότι πατρίδα του είναι η Ελλάδα. Κάποιοι όμως στη ΝΔ, προερχόμενοι από το ΛΑΟΣ, όπως ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Ακόμη και όταν ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς κάλεσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο στο Μαξίμου, αφού ο Γιάννης είχε πάρει την ιθαγένεια και τον είχαν καλέσει στο ΝΒΑ.

Εν τω μεταξύ η Χρυσή Αυγή εξαπέλυε επιθέσεις στον κ.Στυλιανίδη, ο οποίος δεχόταν βροχή υβριστικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δέχθηκε όμως και ένα δώρο όταν ο Γιάννης πήγε στο ΝΒΑ: Τη φανέλα των Milwaukee Bucks υπογεγραμένη από τον μελλοντικό πρωταθλητή. Στον οποίο κάποιοι πίστεψαν παρότι ήταν “παράνομος” όταν έπαιζε στους δρόμους των Σεπολίων.

“Συγχαρητήρια στην Εθνική μπάσκετ. Τίμησε την Ελλάδα και μας έκανε όλους περήφανους. Προσωπικά αισθάνομαι και ηθικά δικαιωμένος για την απόφαση μου ως Υπουργός Εσωτερικών να δώσω την Ελληνική ταυτότητα στους Αντετοκούμπο το 2012-2013 πριν ακόμα αναδείξουν την αξία τους, όταν οι ακραίοι με κατήγγειλαν και κάποιοι άλλοι δεν τολμούσαν να το κάνουν. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που σηκώνουν την πατρίδα μας ψηλά και αφυπνίζουν όλους τους Έλληνες” έγραψε στο Facebook ο κ. Στυλιανίδης μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Παρότι όμως επί κυβέρνησης Σαμαρά δόθηκε η ιθαγένεια στους αδελφούς Αντετοκούνμπο, η ΝΔ παρέμεινε αρνητική για την απόκτηση της από μετανάστες και από τα παιδιά της λεγόμενης δεύτερης γενιάς μεταναστών.

Τον Ιούλιο του 2015, σύσσωμη η ΝΔ καταψήφισε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ιθαγένεια και συγκεκριμένα το άρθρο 1β του νομοσχεδίου για την απόκτηση της ιθαγένειας από παιδιά νόμιμων μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα, για το οποίο είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία η Χρυσή Αυγή.

Σημειωτέον δε ότι η τότε συγκυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου “έσπασε” στα δύο, αφού οι ΑΝΕΛ καταψήφισαν και το νομοσχέδιο πέρασε με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του Ποταμιού.

Τα ράβε-ξήλωνε με την ιθαγένεια και ο νόμος Πλεύρη

Όταν η ΝΔ ήλθε ξανά στην εξουσία το 2019, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ως υπουργός Εσωτερικών είχε φέρει νέο νομοθέτημα για την ιθαγένεια, στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου ράβε- ξήλωνε ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και όταν ανέλαβε στη συνέχεια υπουργός Εσωτερικών ο Μάκης Βορίδης, κατέστησε εξαιρετικά δύσκολη την απόκτηση ιθαγένειας αφού απαιτείτο συγκεκριμένο εισόδημα για τουλάχιστον 3 έτη, ανάλογα με την κατηγορία.

Μία βασική αλλαγή του νομοσχεδίου Θεοδωρικάκου ήταν η αντικατάσταση των προφορικών εξετάσεων για την ιθαγένεια με γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία, την γεωγραφία και την πολιτική παιδεία. Οι ερωτήσεις όμως των εξετάσεων είναι κάπως… τραγελαφικές, δεδομένου ότι αφορούν από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και τους Πυξ Λαξ, μέχρι τους καλικάντζαρους, τα πηλίκια του στρατού και πορτρέτα ηρώων του ΄21.

Και τώρα ο κ.Πλεύρης έφερε ένα ακόμη μεταναστευτικό νομοσχέδιο, το οποίο καταργεί τη δυνατότητα νόμιμης παραμονής στη χώρα μετά τα επτά έτη διαμονής. Δυνατότητα που είχε δοθεί επί κυβέρνησης Σαμαρά. Με το νόμο Πλεύρη, οι γονείς Αντετοκούμπο θα έπρεπε να φυλακιστούν ή να φύγουν από τη χώρα. Αν και η κυβέρνηση βέβαια επιμένει πως πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα.

Την ίδια στιγμή εκκρεμεί ακόμη το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που είχε συντάξει ως υπουργός Μετανάστευσης ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος αν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σήμερα δεν δίστασε πρόσφατα να κατακεραυνώσει τον κ.Πλεύρη στη Βουλή σχετικά.

Ενώ ακόμη και σήμερα, τα παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί, μεγαλώσει και αγαπήσει την Ελλάδα, πρέπει να περάσουν από εξετάσεις. Εάν ξέρουν καλό μπάσκετ βέβαια, η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να κάνει λίγο τα στραβά μάτια.

Αλλά το ερώτημα είναι, εάν οι αδερφοί Αντετοκούνμπο δεν έπαιζαν καταπληκτικό μπάσκετ, θα ήταν λιγότερο πατρίδα τους η Ελλάδα;