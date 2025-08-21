Προετοιμάζεται για την ΔΕΘ η αντιπολίτευση

Στην «τελική ευθεία» το ΠΑΣΟΚ για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ετοιμασίες και στην Κουμουνδούρου

Απομένουν ακόμη 16 μέρες για να «ανοίξει τις πύλες της» η 89η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη «βάλει μπροστά» τον σχεδιασμό για την δική τους παρέμβαση. Σε έναν θεσμό που «ιστορικά» τα κόμματα δίνουν το στίγμα τους για την οικονομία.

Η φετινή ΔΕΘ, θεωρείται κομβικής σημασίας, ιδίως για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν καθοριστικό το να «απαντήσουν» στις –καθιερωμένες – εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Ιδίως από την στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να «ποντάρουν πολλά» στην πρωθυπουργική ομιλία της 6ης Σεπτεμβρίου. Στοχεύοντας στην ανάσχεση του κλίματος που (με βάση τις δημοσκοπήσεις) έχει απομακρύνει την Ν.Δ από την προοπτική αυτοδυναμίες στις επόμενες εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ

Η αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται να αισθάνεται ιδιαίτερα… άνετα στην θεματολογία που θα κυριαρχήσει σε πολιτικό επίπεδο στην ΔΕΘ. Στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν μάλλον προνομιακό πεδίο μια συζήτηση που αφορά την ακρίβεια, το επίπεδο των μισθών, την φορολογία και την ανάπτυξη.

Καθόλου τυχαίο δεν είναι πως σε όλη την διάρκεια του καλοκαιριού το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να φέρει τα ζητήματα αυτά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Παρά το γεγονός πως κυρίαρχο ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που – θεωρητικά τουλάχιστον – είναι πιο «ελκτικό» για ένα κόμμα που αντιπολιτεύεται.

Η αιτία φαίνεται να είναι πως το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως στο πεδίο της οικονομίας και της καθημερινότητας του πολίτη θα αναδειχθούν οι μεγάλες πολιτικές διαφορές των δικών του προτάσεων από αυτές τις κυβέρνησης. Όπως σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος: «Έχουμε μία τελείως διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της κυβέρνησης η οποία κρατάει χαμηλά το εισόδημα, αυξάνει την ακρίβεια για να εισπράττει φόρους και να κερδίζουν κάποια καρτέλ και παράλληλα σπαταλά τις παραγωγικές δυνατότητες που έδινε ο πακτωλός χρημάτων που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Μάλιστα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ ο οποίος θα κάνει την ομιλία του και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε «ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: «Πρώτον, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό, ισχυρό κράτος με διαφάνεια και μια λογοδοσία, που θα βάλει τέλος στον πελατειασμό και την αναξιοκρατία για να μπορεί ο κάθε πολίτης να το εμπιστεύεται και να ξέρει πως τα χρήματα του δεν πάνε χαμένα.

Και, δεύτερον, το κοινωνικό κράτος και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε με κοινωνικές πολιτικές για τους πολλούς. Με στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπου η χώρα μας είναι ουραγός σήμερα. Στον δημόσιο τομέα με επαναφορά του δέκατου τρίτου μισθού, τους συνταξιούχους με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την αύξηση της ανταποδοτικότητας των συντελεστών αναπλήρωσης, την επαναφορά του ΕΚΑΣ και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων . Με παρέμβαση στο μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους που σήμερα πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και με στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε φάση προετοιμασίας για την ΔΕΘ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να βρεθεί σε γνώριμα μέρη αφού έχει πολιτευθεί στην συμπρωτεύουσα. Η ομιλία του θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίο στο Βελίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Μάλιστα να σημειωθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει οργανωμένη παρέμβαση στην έκθεση με «διάλλειμα» ενός χρόνου αφού πέρυσι τέτοια εποχή κλυδωνίζονταν από τα γνωστά εσωτερικά του ζητήματα.

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προέδρευσε χθες σε σύσκεψη στελεχών με στόχο την «δυναμική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ» που «θα ξεκινήσει από το αμέσως επόμενο διάστημα με συναντήσεις με κοινωνικούς, παραγωγικούς, αυτοδιοικητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς». Της παρουσίας του Σωκράτη Φάμελλου στην ΔΕΘ θα προηγηθούν περιοδείες βουλευτών και στελεχών στην Βόρεια Ελλάδα ενώ το κόμμα θα μετέχει και στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται κατά την διάρκεια της έκθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζεται στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή αφορά την παρέμβαση που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας μία ημέρα νωρίτερα από την ομιλία του Κ.Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παρέμβει στην ΔΕΘ, θα βρίσκεται όμως στην Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου και θα μιλήσει στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Economist με αντικείμενο – φυσικά- την οικονομία.