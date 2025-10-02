Σακελλαρίδης για Global Sumud Flotilla: Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση.

Ενέργειες από την ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται πια στα χέρια των αρχών του Ισραήλ περιμένει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αναλυτικά, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς έγραψε τα εξής:

Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει άμεσα το αυτονόητο.

Να προστατέψει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πολίτες -ανάμεσά τους και την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα- που έχουν συλληφθεί παράνομα από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Να διασφαλίσει ότι θα απελευθερωθούν άμεσα και να εγγυηθεί την ασφάλεια και την επιστροφή τους.

Το ελληνικό κοινοβούλιο να πάρει άμεσα θέση, μπροστά στο αδιανόητο γεγονός, μέλος του να συλλαμβάνεται παράνομα και να κρατείται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η αλληλεγγύη μας στους εκατοντάδες πολίτες απο 44 χώρες του Global Sumud Flotilla είναι αμέριστη.

Μπροστά στην γενοκτονία και τον κυνισμό που τη συνοδεύει, αυτοί και αυτές σηκώνουν τον ηθικό πήχη της ανθρωπιάς.