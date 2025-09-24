Σακελλαρίδης για Τραμπ: “Δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώνει φασίστας για να καταλάβουμε ότι είναι”

Με αφορμή την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισημαίνει τους κινδύνους της κανονικοποίησης του μίσους στην παγκόσμια σκηνή.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης καταδικάζει τις φασιστικές πρακτικές και αναφέρεται στην επικίνδυνη ρητορική του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με αφορμή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Σακελλαρίδης υπογραμμίζει πως ο φασισμός δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά χτίζεται σταδιακά μέσω της κανονικοποίησης του μίσους.

Παράλληλα, αναφέρεται στους Έλληνες θαυμαστές του Τραμπ, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει ισχυρούς θεμελιώδεις πυλώνες για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του αντιφασισμού, καλώντας να μην υπάρξει καμία υποχώρηση απέναντι σε τέτοιες αντιλήψεις.

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη:

«Δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώνει φασίστας για να καταλάβουμε ότι είναι φασίστας.

Η ομιλία του Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ περιγράφει μια παγκόσμια τάξη όπου οι “μπούληδες” θα κάνουν το κουμάντο και οι χώρες-αυλοκόλακες τους θα ευελπιστούν στην εύνοια τους.

Το δίκαιο του ισχυρού, του πλούσιου, του νταή, του ημιμαθή, του συνωμοσιολόγου και του αλαζόνα γίνεται το παράδειγμα.

Ο φασισμός δεν εμφανίζεται ένα πρωί -με τα τανκς παρατεταγμένα στους δρόμους. Χτίζεται βήμα-βήμα με την κανονικοποίηση του μίσους, με την συστηματική επίθεση στα δικαιώματα, με την αμφισβήτηση της επιστήμης και της γνώσης.

Στην Ελλάδα οι ντόπιοι θαυμαστές του Τραμπ, εξοικειωμένοι στην λατρεία και την υποταγή σε αυτόν που έχει την ισχύ, αποθεώνουν τον ανορθολογισμό και την φαιδρότητα.

Διαγκωνίζονται ποιοι θα είναι οι τοποτηρητές του και ποιοι θα αντιγράψουν πιο πιστά τις ανοησίες του.

Αυτοί που θέλουν την ντόπια αντιπροσωπεία του Τραμπισμού στην Ελλάδα, επίσημη ή ανεπίσημη, να ξέρουν καλά ότι στην Ελλάδα ο αντί-φασισμός έχει γερά θεμέλια.

Ούτε βήμα πίσω από την υπεράσπιση της δημοκρατίας».