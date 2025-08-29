Σέβη Βολουδάκη: Βανδαλισμός στο πολιτικό της γραφείο – “Δεν θα με φιμώσουν”

Τον βανδαλισμό του πολιτικού της γραφείου έκανε γνωστό σήμερα (29/08) η Υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη. Το μήνυμά της.

Από το βήμα της Βουλής κατήγγειλε σήμερα Παρασκευή (29/08), η Υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, τον βανδαλισμό του πολιτικού της γραφείου, με το περιστατικό να σημειώνεται τα ξημερώματα της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με την Υφυπουργού στους τοίχους γράφτηκαν συνθήματα όπως “υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί με όσους συγκαλύπτουν”.

Η κ. Βολουδάκη ζήτησε τον λόγο πριν ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία εξετάζει το νομοσχέδιο “Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου”, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες ενέργειες, που δεν συμβαίνουν για πρώτη φορά, δεν πρόκειται να τη φιμώσουν ούτε να την αποτρέψουν από το να εκφράζει τις θέσεις για τις οποίες την εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων.

Την επίθεση καταδίκασε εκ μέρους των βουλευτών, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.