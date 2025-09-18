ΣΥΡΙΖΑ: Ένσταση αντισυνταγματικότητας στο σχέδιο νόμου του Yπουργείου Δικαιοσύνης

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αντισυνταγματικό το άρθρο 18 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε την Πέμπτη ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως προς το άρθρο 18.

Με το συγκεκριμένο άρθρο εισάγεται, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, “ένα αδιανόητο καθεστώς με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο η πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας. Η απαγόρευση αυτή αποτελεί casus belli για την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για μια αντισυνταγματική διάταξη που προσβάλλει το δικαίωμα ακρόασης του κατηγορουμένου και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.

Η διάταξη στηρίζεται υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/13 (άρθρο 7). Μόνο που, η οδηγία αυτή έχει ακριβώς αντίθετο σκοπό, δηλαδή τη διασφάλιση του δικαιώματος ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, εφόσον σε κάποιες χώρες προβλεπόταν τέτοιος αποκλεισμός.

Όμοιο με την προτεινόμενη διάταξη περιεχόμενο είχε η διάταξη του άρ. 101 παρ. 3 του παλαιού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία εισήχθη με το ν. 4236/2014, άρ. 12 και καταργήθηκε με τον νέο ΚΠΔ (2019) καθώς, προφανώς, κρίθηκε ως αχρείαστη και ασύμβατη με το συναφές υπερκείμενο νομικό πλαίσιο. Η διάταξη αυτή είχε καταστεί ούτως ή άλλως ανενεργή και δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για τη διάταξη αυτή είχαν εκφραστεί επικριτικά σημαντικοί ποινικολόγοι – καθηγητές ποινικού δικαίου των νομικών σχολών”.