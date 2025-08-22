ΣΥΡΙΖΑ για γυναικοκτονία στον Βόλο: “Ακόμα ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο της έμφυλης βίας”

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (22/8) στον Βόλο.

«Ακόμα μια γυναικοκτονία, στον Βόλο αυτή τη φορά. Ακόμα ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο της έμφυλης βίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να προβεί στην νομική αναγνώριση του όρου, αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ισχυρό κράτος πρόνοιας για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας. Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είναι ήδη αργά», αναφέρει η ανακοίνωση.