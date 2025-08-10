ΣΥΡΙΖΑ: “Όχι” στο φιλικό της Εθνικής Μπάσκετ με το Ισραήλ – Να επιβληθούν κυρώσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε ακύρωση του φιλικού αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ, επικαλούμενος τον λιμό και τις μαζικές απώλειες στη Γάζα, και ζητά κυρώσεις στις ισραηλινές αθλητικές ομάδες.

Με φόντο τον λιμό και τις μαζικές απώλειες αμάχων στη Γάζα, αλλά και τις διεθνείς καταγγελίες για «γενοκτονικές πολιτικές» του Ισραήλ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την ακύρωση του φιλικού αγώνα μπάσκετ της Εθνικής με το Ισραήλ.

Παράλληλα, το κόμμα ζητά και την επιβολή κυρώσεων στις ισραηλινές αθλητικές ομάδες, κατά το πρότυπο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Τη στιγμή που στην Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, τη στιγμή που ο Νετανιάχου επισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης, την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, την ώρα που Παλαιστίνιοι αθλητές σκοτώνονται σε δημόσια θέα, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας στον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων κυρώσεων για τις οποίες μιλήσαμε εγκαίρως, πρέπει να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις στις αθλητικές ομάδες του Ισραήλ αλλά και στις εθνικές του ομάδες, όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα, για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.