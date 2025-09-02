ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σε τι αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αφορμή την εμβόλιμη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για παροχή “ασυλίας” στην προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ “με εμβόλιμη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων” κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

“Μετά τη σπουδή της κυβέρνησης να κλείσει άρον – άρον τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιαστική και ανοργάνωτη μεταφορά του στη ΑΑΔΕ, έρχεται τώρα η συγκεκριμένη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο και μάλιστα τη στιγμή που τα δημοσιεύματα μιλούν για νέα δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και αποκαλυπτικά στοιχεία“, σημειώνει και συνεχίζει:

“Επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, την καλούμε να απαντήσει ξεκάθαρα: Ποιος ο σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας; Ποιος ο λόγος θέσπισης ακαταδίωκτου για μια προσωρινή διοίκηση η οποία προφανώς δεν φέρει ευθύνη για όσα προηγήθηκαν; Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα του Οργανισμού; Ή ακολουθούμε το δόγμα βλέποντας, κουκουλώνοντας και κάνοντας;“.

“Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη“, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.