Στα “όπλα” ξανά Μητσοτάκης – Σαμαράς μέσω… Λαζαρίδηδων

Ο Π.Μαρινάκης υποβάθμισε το άρθρο του Χρ.Λαζαρίδη λέγοντας ότι έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να λέει τη γνώμη του, ενώ ο Μ.Λαζαρίδης το χαρακτήρισε προσβλητικό και έκανε λόγο για επίθεση κατά της παράταξης της ΝΔ.

Μετά από μία περίοδο ανακωχής μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τον πρόωρο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, ξεκινά νέος “πόλεμος” μεταξύ του Μαξίμου και του Μεσσήνιου πολιτικού.

Για την ακρίβεια ένας proxy war, πόλεμος δηλαδή δια αντιπροσώπων. Καθώς την πρώτη “τουφεκιά” έριξε ο σύμβουλος του κ.Σαμαρά, Χρύσανθος Λαζαρίδης, με άρθρο του στα “Νέα”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε εκ της θέσεως του θεσμικά υποβαθμίζοντας την παρέμβαση του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού ως γνώμη ενός πολίτη. Όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, εξαπέλυσε σφοδρή αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για επίθεση όχι κατά του κ.Μητσοτάκη αλλά κατά της γαλάζιας παράταξης.

Ειδικότερα, κληθείς να σχολιάσει το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη, ο κ.Μαρινάκης καταρχήν δήλωσε: “Δημοκρατικά έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης -ως πολίτης γράφει – να λέει την άποψη του. Αλίμονο αν σχολίαζα το άρθρο γνώμης κάθε πολίτη”. Αλλά πρόσθεσε: “Τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον έκριναν οι πολίτες στις εκλογές του 2023. Του έδωσαν ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ιστορία της ΝΔ. Τον ψήφισαν διαχρονικοί υποστηρικτές της ΝΔ και άνθρωποι που δεν προέρχονται από το χώρο της κεντροδεξιάς”.

Σχολίασε επίσης: “Εμείς πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα που ψηλώνουν τη χώρα και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες της ακροδεξιάς- δεν το σχετίζω με το άρθρο να μην παρεξηγηθώ. Αλλά πείτε μου εάν θυμάστε άλλο πρωθυπουργό να έχει θέσει το casus belli, να έχει υπογράψει συμφωνία για ΑΟΖ, να έχει επεκτείνει στα 12 ναυτικά μιλια στο Ιόνιο, να έχει καταθέσει Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, να έχει φέρει την Exxon και τη Chevron, να έχει πάρει Rafale, Belharra, F16, F35”. Εκτίμησε δε πως: “Όταν έρθει η ώρα των εκλογών οι πολίτες με αυτά θα αποφασίσουν και όχι με θεωρίες και λόγια”.

“Έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο Σαμαράς – Αν δεν θέλει την προσέγγιση, δικό του θέμα”

Εν τω μεταξύ ο Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στον Realfm, απάντησε στο άρθρο του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού σε υψηλούς τόνους.

“Καταρχάς ο κ. Σαμαράς να χαίρεται τον σύμβουλό του, τον κ. Χρύσανθο Λαζαρίδη, ο οποίος προερχόμενος από την αριστερά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προσφέρει στην παράταξή μας και βεβαίως στην χώρα. Από εκεί και πέρα, αν ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί την όποια προσέγγιση λέτε εσείς ότι υπήρξε από την πλευρά του πρωθυπουργού, είναι δικό του θέμα. Ξέρετε, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

“Έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη ΝΔ. Δεν μπορεί κιόλας να την ρίξει. Μια παράταξη που τον τίμησε κάνοντάς τον αρχηγό, όταν κάποια στιγμή έλεγε “εγώ δεν θα γυρίσω ούτε κι αν με καλέσουν στη ΝΔ”, συνέχισε.

Χαρακτήρισε το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη “απαράδεκτο, προκλητικό και θα έλεγα προσβλητικό απέναντι συνολικά στην παράταξη, όχι μόνον στον πρωθυπουργό.” Διερωτήθηκε επίσης: “Όταν προσέγγιζε την Τουρκία ο κ. Σαμαράς κάνοντας τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες – και πολύ καλά έκανε γιατί με την Τουρκία πρέπει να συνομιλούμε και στα χειρότερά μας- η Τουρκία δεν είχε το casus belli; Δεν έκανε παραβιάσεις και αερομαχίες στο Αιγαίο; Δεν προκαλούσε με τη Γαλάζια Πατρίδα; Αυτά συνέβαιναν και επί εποχής Αντώνη Σαμαρά. Που τότε ο Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου συνομιλούσε με την Τουρκία.”

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ δήλωσε τέλος: “Τέτοιου είδους επιθέσεις, τις θεωρώ επιθέσεις στην παράταξη, όχι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και καλά θα κάνει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για αυτήν την παράταξη, στην οποία δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα, μόνο θεωρίες”.

Τέλος η επαναπροσέγγιση, θέσεις μάχης εν όψει ίδρυσης νέου κόμματος

Επομένως όποια συζήτηση για ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Μητσοτάκη- Σαμαρά έχει οριστικά λήξει, αν ήταν και ποτέ ειλικρινής εκατέρωθεν. Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να προχωρά με στόχο την ίδρυση νέου κόμματος και άπαντες αναμένουν εξελίξεις τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, το κυβερνών κόμμα αναζητεί δεξιές εφεδρείες. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται πως συζητείται η επιστροφή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη, που είχε διαγραφεί λόγω φραστικής σεξιστικής επίθεσης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Αλλά και ότι η ΝΔ φλερτάρει με βουλευτές της Νίκης, η οποία ταλανίζεται από εσωκομματικά προβλήματα, αν και το ακροατήριο αυτό θα διεκδικήσει φυσικά και ένα νέο κόμμα Σαμαρά.

Για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά μίλησε εν τω μεταξύ νωρίτερα σήμερα στα Παραπολιτικά FM ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης. Αφού δήλωσε ότι δεν θα σχολιάζει τις πολιτικές κινήσεις του κ.Σαμαρά, παραδεχόμενος ότι του οφείλει προσωπικά ευγνωμοσύνη, και αφού εξέφρασε την επιθυμία να επέστρεφε ο πρώην πρωθυπουργός στη ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

“Είναι αδύνατο να υποθέσω ότι αν έκανε πράγματι κόμμα ο Αντ. Σαμαράς δεν θα προξενούσε βλάβη στη ΝΔ, κάποια βλάβη θα προξενήσει. Το μέγεθος αυτής είναι πολύ πρόωρο να το προσδιορίσω. Όσο περισσότερο η πολιτική ζωή γίνεται μπάχαλο, αν γίνουν όλα αυτά τα σενάρια πραγματικότητα πάμε σε ένα πιο σύνθετο πολιτικό σύστημα, πιο πολυ-κατακερματισμένο. Αυτό πιστεύω ότι σε έναν βαθμό θα λειτουργήσει πολύ αντίστροφα. Πιστεύω ότι αν φτάσουμε σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο χάους, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για τη ΝΔ”.