Χτύπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη μετά το “χουνέρι” στη Νέα Υόρκη

“Δεν είσαι η λύση. Είσαι το πιο σοβαρό πρόβλημα” διαμήνυσε στον πρωθυπουργό ο στενός συνεργάτης του Α. Σαμαρά, Χρ. Λαζαρίδης, ενώ φουντώνουν οι φήμες για ίδρυση νέου κόμματος εκ δεξιών της ΝΔ.

Μετά το “χουνέρι” του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη με την ακύρωση της συνάντησης τους στη Νέα Υόρκη, άπαντες στη Νέα Δημοκρατία ανέμεναν την επόμενη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός άλλωστε και πριν τη διαγραφή του από τη ΝΔ είχε εκφράσει πολλάκις την αντίθεση του στην πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι “με πειρατές δεν κάνεις διάλογο”.

Τελικά το αναμενόμενο σαμαρικό χτύπημα ήρθε με άρθρο του στενού συνεργάτη του κ.Σαμαρά, Χρύσανθου Λαζαρίδη, στην εφημερίδα “Τα Νέα” . Ο κ. Λαζαρίδης χαρακτήρισε φιάσκο το ταξίδι του κ.Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όχι μόνο λόγω της ακύρωσης της συνάντησης με Ερντογάν, όπως αναφέρει.

Αλλά διότι, όπως υποστηρίζει η Ελλάδα υπέγραψε “φιλία” με την Τουρκία χωρίς εκείνη να έχει πάρει πρώτα πίσω κανένα από τα τετελεσμένα σε βάρος της χώρας μας, όπως το casus belli. Ο κ.Λαζαρίδης εκφράζει μάλιστα την άποψη ότι στο μεταξύ η Αγκυρα πέτυχε εντυπωσιακές γεωπολιτικές ανατροπές και μεταξύ άλλων ανοίγει το δρόμο για αναβάθμιση των F16 και για ένταξη στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, ακριβώς διότι όπως υποστηρίζει η Ελλάδα πρώτη υποβάθμισε τις τουρκικές απειλές και ως εκ τούτου δεν μπορεί πλέον να πείσει καμία χώρα να τη στηρίξει απέναντι σε προκλήσεις.

Ο Σαμαράς θεωρεί ότι τώρα δικαιώνεται

Ο σύμβουλος του κ.Σαμαρά επικαλείται και την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη ΓΣ του ΟΗΕ και ειδικότερα τις αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ για την πράσινη μετάβαση, τη μετανάστευση στην Ευρώπη, το “δικαιωματισμό”. Κατηγορεί λοιπόν τον κ.Μητσοτάκη ότι είχε προειδοποιηθεί (από τον κ.Σαμαρά) “για την αποτυχία της κατευναστικής πολιτικής προς την Τουρκία και για την καταστροφική βιασύνη στην ‘πράσινη μετάβαση’ και για τον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό και για τη δράση των διακινητών στο μεταναστευτικό”.

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η κατακλείδα του άρθρου του κ.Λαζαρίδη: “Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ επανάληψιν, δεν είσαι η λύση. Είσαι το πιο σοβαρό πρόβλημα”.

Το μήνυμα είναι σαφές, εν μέσω των σεναρίων για νέο κόμμα Σαμαρά αλλά και στον απόηχο των φημών περί ενδεχόμενης επαναπροσέγγισης με το Μαξίμου: Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα επιστρέψει στη ΝΔ όσο παραμένει αρχηγός της ο κ.Μητσοτάκης, ακόμη και να το ζητούσε – που δεν είναι βέβαια και πολύ πιθανό.

Το blame game του Μαξίμου με Σαμαρά

Βέβαια στην πραγματικότητα το Μαξίμου άφηνε τις φήμες περί ανοίγματος στον κ.Σαμαρά να αιωρούνται στο πλαίσιο ενός blame game με τον πρώην πρωθυπουργό. Δηλαδή ο στόχος του Μαξίμου ήταν να δείξει πως εάν ο κ. Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, εκείνος θα φέρει την ευθύνη μίας οριστικής ρήξης.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ και μετά σταμάτησε τις επιθέσεις στον κ.Σαμαρά και επιχείρησε να ρίξει στο παραταξιακό φιλότιμο τόσο τον Μεσσήνιο όσο και τον Κώστα Καραμανλή, επικαλούμενος ότι η ΝΔ είναι η μόνη που μπορεί να διασφαλίσει την κυβερνητική σταθερότητα στη χώρα.

Την ίδια στιγμή γαλάζια στελέχη εξέφραζαν την ελπίδα να επιστρέψει ο κ.Σαμαράς στη ΝΔ, με το Μαξίμου δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, να περιορίζεται στο σχόλιο πως ουδείς επιθυμούσε την εξέλιξη της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού και σίγουρα όχι ο κ.Μητσοτάκης.

Για να επιστρέψει πάντως ένας διαγραφείς στο κόμμα υπό την ηγεσία του προέδρου που τον διέγραψε, πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Αλλά και να μπορέσουν και οι δύο να κρατήσουν τα προσχήματα και να διασώσουν την πολιτική τους αξιοπρέπεια. Και κάτι τέτοιο δε μοιάζει τη στιγμή αυτή εφικτό.

Οι δημοσκοπήσεις και τα σενάρια για το νέο κόμμα

Στο κυβερνητικό επιτελείο διαβάζουν εν τω μεταξύ με προσοχή τις δημοσκοπήσεις για ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Και θέλουν να εστιάζουν στο γεγονός ότι καταγράφει – υποθετικά βέβαια μέχρι στιγμής- σχετικά μικρή δυναμική, στο 3% με δυνητικό ακροατήριο βέβαια που φτάνει και το 10%. Το πρόβλημα όμως για τη ΝΔ είναι πως ένα νέο κόμμα εκ δεξιών της ενδέχεται να κόψει λίγες αλλά πολύτιμες μονάδες τη στιγμή που δίνει μία μάχη συσπείρωσης για το “όνειρο” της αυτοδυναμίας.

Δεν φαίνεται επίσης στο Μαξίμου να ανησυχούν για το ενδεχόμενο βουλευτές της ΝΔ να ακολουθήσουν τον κ.Σαμαρά στη δεύτερη ίδρυση νέου κόμματος. Ιδίως από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται πως δεν θα δεχθεί στο νέο κόμμα όποιον εν ενεργεία βουλευτή δεν συμφωνήσει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα του, ώστε να μην κατηγορηθεί για… “αποστασία”.

Το σενάριο υπό τον κ.Σαμαρά να συνενωθούν τα υπάρχοντα κόμματα και κομματίδια εκ δεξιών της ΝΔ, επίσης θεωρείται από το Μαξίμου απίθανο. Δεδομένου ότι η Ελληνική Λύση είναι ξανά τρίτη στις δημοσκοπήσεις εισπράττοντας δυσαρέσκεια δεξιών ψηφοφόρων, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν έχει λόγο να γίνει “υπαρχηγός” του κ.Σαμαρά.

Ενώ στο χώρο εκ δεξιών της ΝΔ υπάρχουν πολλοί επίδοξοι νέοι… Τραμπ και φιλόδοξες νέες… Μελόνι. Οι γαλάζιοι όμως παρακολουθούν την ιδια στιγμή με προσοχή τις εξελίξεις στο κόμμα Νίκη, καθώς διάλυση του θα έδινε περισσότερο χώρο στον κ. Σαμαρά.