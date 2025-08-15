Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Την θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακιές Χανίων παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα Χανιά της Κρήτης, τον τόπο καταγωγής του, βρίσκεται για τη γιορτή του Δεκαπαντευγούστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έφτασε μαζί με την σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακιές, λίγο μετά τις 9:30 το πρωί.

Αφού άναψε ένα κερί, μπήκε στον ναό, όπου και παρακολούθησε τη θεία λειτουργία για τη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Μετά το πέρας της λειτουργίας αναμένονταν οι καθιερωμένες ευχές για τη γιορτή.