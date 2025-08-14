Πολιτική Πάτρα

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας την Τετάρτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Διαβάζεται σε 1'
Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας την Τετάρτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα αναμένεται να επισκεφθεί την προσεχή Τετάρτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας θα επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου ο γγ ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Κουτσούμπας έχει ως εξής:

Στις 09:00 θα επισκεφθεί τα Συχαινά της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους.

Στις 11:30 θα επισκεφθεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα.

Στις 20:00 θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.

Σχετικό Άρθρο
Ελλάδα

Φωτιές στην Αχαΐα: Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων από τους πυρόπληκτους

 

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα