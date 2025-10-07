Η υπόθεση Ρούτσι εξέθεσε τα αντανακλαστικά του Μαξίμου

Μετά την παρέμβαση Δένδια και την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στον απεργό πείνας, ήρθαν οι πληροφορίες ότι γίνεται αποδεκτό το αίτημα συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή και τοξικολογικές.

Λυτρωτικά λειτούργησε για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία η χθεσινή απόφαση της Δικαιοσύνης να επιτραπεί η εκταφή θυμάτων των Τεμπών και για τοξικολογικές, μεταξύ αυτών και του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Απόφαση η οποία ήρθε ως… μάννα εξ ουρανού και αφού είχαν προηγηθεί: Η παρέμβαση του Νίκου Δένδια την Πέμπτη, που απελευθέρωσε τους γαλάζιους βουλευτές οι οποίοι διαφωνούσαν με τον χειρισμό του ζητήματος από το Μαξίμου και κυρίως με τη σκληρή ρητορική του Αδώνιδος Γεωργιάδη.

Αλλά και η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στον κ.Ρούτσι χθες το πρωί. Διότι ο κ.Ιερώνυμος μπορεί να μην τοποθετήθηκε επί της ουσίας, δηλώνοντας απλώς ότι ήρθε να δει έναν άνθρωπο που υποφέρει, αλλά ο συμβολισμός ήταν σαφής και ισχυρός.

Ότι το κλίμα είχε αρχίσει να αλλάζει, φαίνεται ότι αντελήφθη πάντως την τελευταία στιγμή και ο υπουργός Υγείας, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ χθες το πρωί “τα γύρισε”, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν έκρυψε όμως την ενόχληση του για την παρέμβαση Δένδια, η οποία όντως είχε ως στόχο κυρίως τον ίδιο. Αφού υποστήριξε ότι δεν είπε κάτι διαφορετικό από τον υπουργό Άμυνας, πρόσθεσε:

“Θα μπορούσα κι εγώ, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, να βγαίνω και να λέω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και να με αγαπάει όλος ο κόσμος και να λέει τι καλό παιδί είναι ο Άδωνις. Θα μπορούσα να το κάνω. Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί; Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με το λαϊκισμό μαζί και να λέμε σε όλα ναι; Κάποια φορά στην πολιτική πρέπει να μπορείς να λες και την αλήθεια”.

Το κλίμα στην ΚΟ της ΝΔ

Στο περιστύλιο και το καφενείο της Βουλής πάντως χθες μετά τον αγιασμό, ουκ ολίγοι γαλάζιοι βουλευτές εγκωμίαζαν την παρέμβαση Δένδια υποστηρίζοντας ότι εξέφρασε την παράταξη, ενώ ταυτόχρονα κατηγορούσαν τον κ.Γεωργιάδη ότι το παρατράβηξε εκθέτοντας την κυβέρνηση.

Εν τω μεταξύ ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, δήλωνε (Παραπολιτικά FM): “Κακώς πολιτικοποιήθηκε το θέμα και κακώς φαίνεται σαν η κυβέρνηση να θεωρεί ότι έχει κάποια απόσταση από το αίτημα του πατέρα. Θα ήταν προτιμότερο να πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, ότι είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης αλλά θα έβλεπε θετικά ένα τέτοιου είδους ζήτημα. Αυτό θα ήταν ένα καθαρό μήνυμα προς όλους και θα είχε λήξει την πολιτικοποίηση, την εκμετάλλευση αυτής της κατάστασης που βάζει στη μέση ένα χαροκαμένο πατέρα”.

Κάρφωσε έτσι τα αργά αντανακλαστικά της κυβέρνησης, η οποία όπως μουρμουρίζουν γαλάζια στελέχη σύρθηκε, ενώ θα μπορούσε να είχε κλείσει εξαρχής το μάτι για ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι, αντί να παραπέμπει στη Δικαιοσύνη.

Λεπτές ισορροπίες Μαξίμου

Λίγη ώρα μετά, στο briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, συνέχιζε την προσπάθεια να ισορροπήσει μεταξύ της “ανθρώπινης στήριξης σε έναν πατέρα” και της γραμμής μη παρέμβασης της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη.

“Για εμάς είναι ιερός ο αγώνας του πατέρα. Και θεσμικά, χωρίς να τον βάζουμε στο «ζύγι», είναι ιερή και η προάσπιση της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας μας της Δημοκρατίας”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ.Μαρινάκης και πρόσθεσε:

“Δεν πρόκειται, λοιπόν, ποτέ να μπούμε στη διαδικασία για να γίνουμε αρεστοί ή για να «πάμε με το ρεύμα», να φύγουμε πέρα από αυτή την «κόκκινη γραμμή». Μέχρι εκεί φτάνουμε, γιατί είναι αυτονόητο και ανθρώπινο. Ναι είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτό. Αλλά υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή». Το τί θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη. Περιμένουμε απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη”.

Ο κ. Μαρινάκης ευφυώς πάντως απέφυγε να ταυτιστεί με τις επιθέσεις Γεωργιάδη στους ιατρούς του κ.Ρούτσι, αλλά απάντησε όσον αφορά στην αντιπαράθεση του υπουργού Υγείας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρο του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

“Δηλώσεις, όπως αυτές που έκανε η κ.Κωνσταντοπούλου για τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν μπορώ να θυμηθώ ότι έχουν ξαναγίνει. Το 15ο υπόγειο και πιο κάτω”, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απέδωσε ιδιοτελή κίνητρα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας: “Τα Τέμπη η κ.Κωνσταντοπούλου τα βλέπει όχι ως ένα τραγικό δυστύχημα που όλοι θέλουμε δικαιοσύνη, αλλά ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση.” Ξεκαθάρισε όμως ότι: “Τη διαχωρίζω από τον πατέρα αυτόν. Τον σέβομαι απόλυτα τον πατέρα”, αλλά πρόσθεσε ότι: “Η κ.Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπό του δεν βλέπει έναν πονεμένο άνθρωπο, που θέλει δικαιοσύνη. Βλέπει μια ευκαιρία να καθυστερήσει τη δίκη και να ικανοποιήσει τις δικές της πολιτικές ορέξεις”.

Την ίδια στιγμή ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM επέμεινε στη νομική διάσταση του θέματος. “Λαϊκισμός είναι να λες ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενεργήσει, ενώ γνωρίζεις ότι παραλήπτης είναι η Δικαιοσύνη”, δήλωσε ο κ. Βορίδης και εκτίμησε ότι το ίδιο επισήμαναν ο κ.Δένδιας, αλλά και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Πώς σχολίασαν κυβερνητικά στελέχη τις πληροφορίες για αποδοχή του αιτήματος Ρούτσι

Όταν πλέον οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ έναν λόγο για αποδοχή του αιτήματος συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούσαν να παρουσιάσουν την εξέλιξη ως επιβεβαίωση της στάσης της κυβέρνησης, η οποία όπως τόνιζαν από την πρώτη στιγμή εξέφρασε πλήρη στήριξη στον ανθρώπινο πόνο του πατέρα, αλλά σεβάστηκε τη Δικαιοσύνη.

“Η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευθούν κομματικά τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης έπεσε στο κενό.

Το πάνδημο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία θα διεξαχθεί, όσο και αν δεν το επιθυμούν συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν επενδύσει την πολιτική τους επιβίωση στην καπηλεία των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών”, έλεγαν μάλιστα κυβερνητικά στελέχη.

Σημειωτέον ότι παρόλο που βασική γραμμή της κυβέρνησης, την οποία υπερθεμάτιζε ιδίως ο κ. Γεωργιάδης, ήταν πως διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων θα σήμαινε νέα πραγματογνωμοσύνη και άρα καθυστέρηση της δίκης, βρέθηκε τελικά σύμφωνα με πληροφορίες χθες η νομική φόρμουλα, ώστε τα όποια ευρήματα των τοξικολογικών να περιληφθούν σε δεύτερη δικογραφία, η οποία θα ενσωματωθεί στην κύρια, ενώ η δίκη θα έχει ξεκινήσει κανονικά. Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να βρεθεί αυτή η λύση και πως κατάφερε εν τω μεταξύ η κυβέρνηση να βρεθεί στη γωνία.