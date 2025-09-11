Τα Οκτωβριανά της ΝΔ

Αναζητείται ακόμη ο επόμενος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, ενώ τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ αλλά με “συννεφάκια” και ταυτόχρονα όλοι αναμένουν τις επόμενες εμφανίσεις Καραμανλή και Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκίνησε χθες από το Χαϊδάρι τις περιοδείες με στόχο την προβολή των μέτρων της ΔΕΘ και με ατού την κατάθεση προσφοράς απο τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα του και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπου εξακολουθεί να υποβόσκει ανησυχία και δυσαρέσκειες.

Εκκρεμεί καταρχήν η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία πρέπει και να εκλέξει και το διάδοχο του αείμνηστου Απόστολου Βεσυρόπουλου στη θέση του γραμματέα της. Δεν φαίνεται ωστόσο ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

Άλλωστε αναζητείται ακόμη το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ. Ενώ στη συνεδρίαση της γαλάζιας ΚΟ αναμένεται βουλευτές να επιμείνουν στην αλλαγή του εκλογικού νόμου παρά το κάθετο “όχι” του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, στη γαλάζια ΚΟ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρέπει να αυξηθεί το όριο εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%, ώστε εμμέσως να πέσει ο πήχης της αυτοδυναμίας. Σενάριο που υποστηρίζουν ιδίως οι βουλευτές που ανησυχούν ότι στις περιφέρειες τους η ΝΔ μπορεί να χάσει έδρες προς κάποιο μικρό δεξιό κόμμα διαμαρτυρίας.

Καθώς λοιπόν το εσωκομματικό κλίμα δεν έχει ουσιαστικά βελτιωθεί (τουλάχιστον όχι όσο ακόμη δεν έχει φανεί εάν και κατά πόσον θα έχουν πολιτικό αποτέλεσμα τα μέτρα της ΔΕΘ), η επιλογή Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ο νέος γραμματέας πρέπει να είναι κάποιος από τους παλιότερους βουλευτές της ΝΔ (τουλάχιστον τρεις θητείες), ώστε να μπορεί να δώσει οδηγίες σε συναδέλφους του με μακρά θητεία. Να μην εκλέγεται σε κάποια περιφέρεια, όπου εκλέγεται και κάποιος παλιότερος βουλευτής ή πρώην υπουργός. Να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Μαξίμου χωρίς να είναι ακραιφνώς μητσοτακικός ώστε να αποφευχθούν αντιδράσεις. Και επειδή οι καιροί είναι… περίεργοι, να μην υπάρχει κίνδυνος να εμπλακεί το όνομα του σε νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναζητώντας τον ιδανικό νέο γραμματέα της γαλάζιας ΚΟ

Τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει στο γαλάζιο παρασκήνιο διάφορα ονόματα. Όπως αυτό του βουλευτή Λάρισας, Μαξίμου Χαρακόπουλου, που φέρεται να είναι πρόταση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόταση η οποία έχει γίνει δεκτή θετικά από πολλούς βουλευτές της ΝΔ, ιδίως διαφωνούντες. Ο κ. Χαρακόπουλος υπενθυμίζεται ότι ήταν μεταξύ των 11 βουλευτών που είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια πέρυσι το Σεπτέμβριο. Αλλά και εξ αυτών που έχουν προ πολλού καταγγείλει οσμή σκανδάλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όμως εκτιμάται ότι το πιθανότερο είναι ο κ. Μητσοτάκης να επιλέξει για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ έναν βουλευτή πιο χαμηλών τόνων, που να μην έχει βγει “στο αντάρτικο”. Ιδανικός υποψήφιος θεωρείται στη λογική αυτή από πολλούς ο βουλευτής Άρτας, Γιώργος Στύλιος, ο οποίος εκλέγεται με τη ΝΔ από το 2012, έχει θητεύσει ως υφυπουργός, έχει κομματική πορεία (έχει διατελέσει πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης) και δεν έχει αντιπάθειες στην ΚΟ, ενώ είναι και ο μόνος γαλάζιος βουλευτής στην περιφέρεια του.

Αντίστοιχο προφίλ έχει βέβαια και ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος όμως είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και ως εκ τούτου θα έπρεπε να γίνουν διαδικασίες για την αντικατάσταση του. Ενώ εάν ο πρωθυπουργός επέλεγε τελικά κάποιο βουλευτή εκ των διαφωνούντων, ώστε να εξαλείψει έτσι και μία πηγή αντίδρασης μέσα στην ΚΟ, αυτό το πρόσωπο θα μπορούσε να είναι και ο καραμανλικός Θόδωρος Καράογλου, που εκλέγεται στη δύσκολη πλέον για τη ΝΔ Β Θεσσαλονίκης και ο οποίος έχει δηλώσει την πρόθεση του να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας το 2028.

Όσο για τους Μακάριο Λαζαρίδη και Γιάννη Οικονόμου, τα ονόματα των οποίων επίσης έχουν ακουστεί, φαίνεται ότι δεν είναι “στη λίστα” καν, δεδομένου ότι είναι νέοι βουλευτές και ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο γραμματέας της ΚΟ πρέπει να είναι τουλάχιστον στην τρίτη θητεία του.

Μουρμούρα εν όψει του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ

Από τον Οκτώβριο εν τω μεταξύ αναμένονται νέες εσωκομματικές γκρίνιες. Αφορμή ενδέχεται να σταθεί καταρχήν το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 3 με 5 Οκτωβρίου. Ημερομηνίες που επιλέχθηκαν ώστε να συμπέσει με τα “γενέθλια” της ΝΔ στις 4 Οκτωβρίου. Τα οποία έτσι θα εορταστούν σε ένα πιο παραδοσιακό και κομματικό πλαίσιο, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε επιλεγεί ο εορτασμός με street party στη Ρηγίλλης.

Αλλά και για να δοθεί η ευκαιρία στον κ.Μητσοτάκη να απευθυνθεί στους νέους ψηφοφόρους, στους οποίους η ΝΔ έχει πλέον σχετικά χαμηλά ποσοστά, με επιχείρημα τα μέτρα της ΔΕΘ για τους κάτω των 30 ετών φορολογούμενους.

Ήδη όμως έχει ξεκινήσει η μουρμούρα από ορισμένους, με αφορμή το γεγονός ότι ο νυν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, έχει δηλώσει την πρόθεση του να διεκδικήσει και δεύτερη θητεία, παρότι μέχρι σήμερα ο κανονισμός λειτουργίας της νεολαίας, μετά την επανίδρυση της το 2016, προβλέπει μία θητεία για τον πρόεδρο.

Σημειωτέον ότι η ΟΝΝΕΔ έχει κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος ψηφίζεται κάθε φορά στην έναρξη του συνεδρίου. Ο κ.Γεωργίου έχει ήδη εισηγηθεί την τροποποίηση του κανονισμού της ΟΝΝΕΔ σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα δεύτερης θητείας του προέδρου, εφόσον βέβαια τηρείται το ηλικιακό κριτήριο. Εισήγηση η οποία προφανώς έχει και την έγκριση της ηγεσίας του κόμματος.

Δύο πρώην και ένας νυν

Από Οκτώβριο αναμένεται επίσης με ενδιαφέρον εάν και πότε θα τοποθετηθούν ξανά δημόσια οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, όχι κατ ανάγκην και πάλι μαζί, αφού ο πρώτος δεν εγκρίνει τα σχέδια του δεύτερου για νέο κόμμα.

Ο κ. Καραμανλής δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε και που θα μιλήσει. Ενώ στο σαμαρικό στρατόπεδο υπάρχει ήδη κινητικότητα για την πολιτική επανεμφάνιση του Μεσσήνιου, για την οποία θα γίνει όπως και για την ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο ευρεία κινητοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης είχε επιχειρήσει ένα – από τη δική του οπτική- άνοιγμα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός κάλεσε κυρίως τον κ.Καραμανλή, αλλά και τον κ.Σαμαρά να σταματήσουν εκείνοι την κριτική για χατίρι της παράταξης της ΝΔ και της πολιτικής σταθερότητας της χώρας, ενώ ο ίδιος απλώς δεν έδωσε συνέχεια στην κόντρα μαζί τους. Όμως οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν φαίνεται να εξέλαβαν ως άνοιγμα τις δηλώσεις αυτές, αλλά μάλλον ως…προσβλητικές.

Με ενδιαφέρον αναμένονται επίσης τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του υπουργείου Άμυνας στα τέλη Οκτωβρίου. Αν κρίνει κανείς από την κοσμοσυρροή στο περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ (από όπου πέρασαν 45 βουλευτές της ΝΔ), αλλά και από τις πολιτικές παρουσίες στα αποκαλυπτήρια της “Κιβωτού Εθνικής Μνήμης” στο Πεντάγωνο στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του υπουργείου Άμυνας θα αποτελέσουν άλλη μία ένδειξη του γεγονός ότι πολλοί στη ΝΔ προσβλέπουν ήδη στον κ.Δένδια για την επόμενη ημέρα, όταν αυτή έρθει.