Μητσοτάκης – Δένδιας: Δυο ξένοι στην ίδια ΔΕΘ

Οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τον υπουργό Άμυνας μοιάζουν πιο ψυχρές παρά ποτέ. Η κοσμοσυρροή στο περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ και η αναφορά που δεν έκανε ο Μητσοτάκης στον Δένδια.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε χθες κατά τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ότι δεν θα δώσει δαχτυλίδι διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία.

“Θα αστειεύεστε”, απάντησε χαρακτηριστικά ερωτηθείς για τα σενάρια αλλαγής αρχηγού στη ΝΔ “εν κινήσει”, δηλαδή πριν τις επόμενες εκλογές. Σενάρια τα οποία φωτογραφίζουν κατά βάση τον Νίκο Δένδια, αν και ο υπουργός Άμυνας προφανώς και δεν θα αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό. Με άλλα λόγια ο κ. Δένδιας δεν θα γίνει… Αντώνης Σαμαράς, παρόλο που τα έχει βρει με τον πρώην πρωθυπουργό.

Όμως παρότι ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος για τη δυνατότητα της ΝΔ να κερδίσει και μάλιστα αυτοδύναμα τις επόμενες εκλογές, οι οποίες τόνισε επανειλημμένα ότι θα διεξαχθούν το 2027, δεν συμμερίζονται όλοι στη ΝΔ την αισιοδοξία του. Και πολλοί βουλευτές προσβλέπουν στον κ. Δένδια ως τον πιθανότερο επόμενο αρχηγό.

Δεν ήταν προφανώς τυχαίο ότι το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ επισκέφθηκαν 45 βουλευτές της ΝΔ, δηλαδή σχεδόν το 30% της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, που έχει διατελέσει βέβαια υφυπουργός Άμυνας. Ενώ αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και αφού είχαν τελεστεί τα εγκαίνια και είχε αποχωρήσει ο κ.Δένδιας, πέρασαν από το περίπτερο του Άμυνας ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης και ο υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

Δεν… συνέπεσαν Μητσοτάκης – Δένδιας

Οι γαλάζιοι που έσπευσαν στο περίπτερο του υπουργείου Άμυνας είχαν βέβαια και τη δικαιολογία ότι δείχνουν τη στήριξη τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και προφανώς δεν πήγαν όλοι για εσωκομματικούς λόγους, καθώς εθεάθησαν και ακραιφνώς μητσοτακικά στελέχη.

Το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας δεν επισκέφθηκε πάντως ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ στάθηκε ωστόσο έξω από το περίπτερο, όπου βρισκόταν ένα καταδρομικό σκάφος. Ο κ. Δένδιας σημειωτέον ότι δεν βρισκόταν ούτως ή άλλως εκείνη την ώρα στο περίπτερο του υπουργείο Άμυνας, όπου έφτασε στις 12 για τα εγκαίνια.

Κατά την ομιλία του δε το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός “ξέχασε” να αναφερθεί στον υπουργό Άμυνας όταν μιλούσε για τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Απευθύνθηκε στους αρχηγούς του ΓΕΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων και μετά συνέχισε αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι θα αυξηθούν και οι απολαβές των διπλωματών.

Ενώ κατά τη συνέντευξη τύπου την Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι εάν η Τουρκία δεν αποσύρει το casus belli δεν θα συμμετέχει στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της ΕΕ. Ενώ ο κ. Δένδιας έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο το SAFE να αποτελέσει κερκόπορτα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, δεδομένου ότι δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών για την ένταξη ιδιωτικών τουρκικών εταιρειών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, όπως η Baykar, η οποία ανήκει βέβαια στο γαμπρό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.