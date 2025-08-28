Το 13ωρο της Κεραμέως “καπελώνει” την ΔΕΘ

Εφιαλτικές περιγραφές της αντιπολίτευσης για τις επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή των εργαζομένων, ενώ ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα “για την ενίσχυση της οικογένειας”.

Τις ημέρες που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει εξαγγελίες στην ΔΕΘ για μέτρα που -σύμφωνα με τις διαρροές του Μ.Μαξίμου- «θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια» θα οδεύει (αν δεν έχει φτάσει) στην Βουλή το νομοσχέδιο της Ν.Κεραμέως. Αυτό που με το 13ωρο απασχόλησης και άλλες προβλέψεις του, θα διαλύει κάθε έννοια οικογενειακού (και γενικότερου) προγραμματισμού για τους εργαζόμενους στην χώρα.

Αντίφαση

Η αντιφατική αυτή εικόνα θα διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Αφού το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που εισηγείται η υπουργός Εργασίας βρίσκεται ήδη στην διαβούλευση. Έχοντας προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις τόσο των συνδικάτων όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το περιεχόμενό του, που προβλέπει την προσαρμογή κάθε πτυχής της ζωής των εργαζομένων στις ανάγκες του εκάστοτε εργοδότη, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το «πνεύμα» των διαρροών για τις πρωθυπουργικές εξαγγελιών στην ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου. Ιδίως από την στιγμή που το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί τα μέτρα που θα ληφθούν ενισχυτικά τόσο για το εισόδημα των εργαζομένων όσο και για την ενίσχυση της οικογένειας. Δίνοντας σε αυτά και την διάσταση της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Εφιαλτικές περιγραφές από την αντιπολίτευση

Η προοδευτική αντιπολίτευση βρίσκεται ήδη «στα κάγκελα» με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και την Νέα Αριστερά να αναλύουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Περιγράφοντας μια εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους όταν θα εφαρμοστεί.

Όπως τονίζει ο τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης οι διατάξεις του νομοσχεδίου αποτελούν «απορρύθμιση του εργατικού δικαίου» και «αυξάνουν τα χρονικά όρια εργασίας, επιτρέπουν ατομική διευθέτηση ωραρίου, αλλάζουν τη χορήγηση της ετήσιας άδειας, περιορίζουν τον χρόνο ανάπαυσης, θεσμοθετούν 13ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη χωρίς καν τη συναίνεση του εργαζομένου».

Προσθέτει επίσης ότι «θεσπίζεται η δυνατότητα υπερωριών ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία, Καταργούνται οι προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία και υπερωρίες, καθιερώνεται η διάσπαση της ετήσιας άδειας χωρίς περιορισμό – οι δύο εβδομάδες καλοκαιρινών διακοπών παύουν να είναι δεδομένες».

Ο Παύλος Χρηστίδης παρατηρεί μάλιστα πως αυτό το νομοσχέδιο έρχεται ενώ «σύμφωνα με την Eurostat, οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους» και «η Ελλάδα κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην Ε.Ε., ενώ ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός αντιστοιχεί στο 52% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όταν το 2009 ήταν στο 82,5%».

Γλαφυρή στην απεικόνιση της πραγματικότητας που θα επιφέρει το νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως ήταν η περιγραφή που έκανε η πρώην υπουργός Εργασίας και βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτιόγλου.

Μεταξύ άλλων σε ανάρτηση της ανέφερε: «Εργαζόμενος θα ξεκινάει να δουλεύει στις 7 πμ και θα σχολάει στις 8 μμ, 13 ώρες εργασία, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος για να πάει και να γυρίσει από τη δουλειά του. Σε όσο χρόνο του απομένει θα πρέπει να ξεκουραστεί, να φροντίσει τα παιδιά του, να καλύψει ανάγκες και υποχρεώσεις του σπιτιού του. Πραγματικά εξαιρετική ισορροπία επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής».

Δίνοντας άλλα παραδείγματα ανέφερε πως «όσοι εργαζόμενοι γύρισαν μόλις από δύο εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας, ας γνωρίζουν ότι αυτό ήταν για τελευταία φορά. Από του χρόνου η άδεια αυτή θα λαμβάνεται σπασμένη και θα την παίρνουν όποτε θέλει ο εργοδότης». Επίσης ότι «μια εργαζόμενη θα υποχρεώνεται να δουλεύει Πέμπτες-Παρασκευές-Σάββατα, 13 ώρες την ημέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία της και τη ζωή της, χωρίς υπερωριακή αμοιβή και όλα αυτά μη τυχόν και γίνει καμία σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Αλήθεια, αν είναι μητέρα τι ακριβώς θα κάνει με τα παιδιά της αυτές τις 13 ώρες;»

Επικριτικός για το νομοσχέδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον αρμόδιο τομεάρχη Γιώργο Γαβρήλο να σημειώνει πως « το νέο νομοσχέδιο συνεχίζει πιστά την αντεργατική πολιτική αυτής της Κυβέρνησης με περισσότερες ώρες εργασίας, με ωράρια που καμία σχέση δεν έχουν με τον ευρωπαϊκό στόχο του 35ωρου, με απλήρωτες υπερωρίες, με θεσμική απελευθέρωση των απολύσεων, με εργαζόμενους «λάστιχο» και άλλους που αποκαλούνται «βραχυχρόνιοι», με επισφαλείς και «ευέλικτες» μορφές και θέσεις εργασίας, με στόχευση και περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, με μισθούς πείνας, με άδειες στην ευχέρεια του εργοδότη, με απλήρωτες εισφορές για υπερωρίες».

Απέναντι στα κυβερνητικά επιχειρήματα το ΚΚΕ που προκρίνει την ανάπτυξη απεργιακών κινητοποιήσεων για την απόσυρση του νομοθετήματος του υπουργείου Εργασίας. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του «οι κυβερνητικές αθλιότητες περί «δίκαιης εργασίας για όλους», «στήριξης στον εργαζόμενο» και «προστασίας στην πράξη», με τις οποίες «ντύνεται» και αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο, δεν μπορούν να κρύψουν ότι οι δήθεν «εκσυγχρονιστές» φέρνουν τους εργαζόμενους ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα, νομιμοποιώντας τις 13 ώρες δουλειάς την ημέρα στον ίδιο εργοδότη!».

Συνεχίζει επισημαίνοντας πως «η κυβέρνηση της ΝΔ, κατά την προσφιλή της τακτική, το παρουσιάζει κι αυτό σαν «δικαίωμα» και «ελεύθερη επιλογή» του εργαζόμενου «σε συνεννόηση με τον εργοδότη», αποδεικνύοντας ξανά ότι έτσι προωθούνται οι πιο αντιδραστικές επιδιώξεις, όπως είναι η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων».