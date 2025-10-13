Το Μαξίμου “σφουγγαρίζει” τον Άγνωστο Στρατιώτη για τους “νοικοκυραίους”

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη ήταν σε συνεννόηση με Δένδια. Επικαλέστηκε τη “σιωπηλή πλειοψηφία”, άδειασε τους “Μένουμε Ευρώπη”, αλλά απέφυγε να πει εάν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Τη δεξιά πολιτική στόχευση της κυβέρνησης με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας κατέστησε ξεκάθαρη στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για “νοικοκυραίους” και “σιωπηρή πλειοψηφία της κοινωνίας”.

Δεν δίστασε μάλιστα να αδειάσει εκ των υστέρων τους “Μένουμε Ευρώπη” και τα συλλαλητήρια κατά της συμφωνίας των Πρεσπών για να υποστηρίξει ότι δεν πρέπει στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται καμία διαδήλωση. Απέφυγε πάντως να εξηγήσει τι σημαίνει στην πράξη ότι η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνά στο υπουργείο Άμυνας.

Ειδικότερα απέφυγε να πει ευθέως εάν θα δοθεί εντολή να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών και να απομακρυνθούν τα λουλούδια και τα κεριά από το χώρο. Απέφυγε επίσης να διευκρινίσει εάν θα τοποθετηθεί κάποιου είδους περίφραξη. Αλλά και να σχολιάσει την συμβουλή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, να υπάρξει διάλογος και να αποσυνδεθεί η συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη από την πολιτική επικαιρότητα.

Ο κ.Μαρινάκης δήλωσε επίσης ότι η χθεσινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν σε απόλυτη συνεννόηση “με τα συναρμόδια υπουργεία”, δηλαδή και με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια. Διέψευσε μάλιστα ότι η απόφαση αυτή ήταν απάντηση στην παρέμβαση Δένδια για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

“Έχουμε αποφασίσει να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων”

“Μιλάμε για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την ανάδειξη ενός ιστορικού μνημείου, που θυμίζει ότι για να είμαστε σήμερα εδώ κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Αυτό είναι το νόημα του μνημείου και δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα. Δεν πρέπει να υπάρχει εκεί για καμία διαδήλωση, διαμαρτυρία, οποιουδήποτε χώρου, χωρίς να το χρωματίζουμε”, δήλωσε ειδικότερα καταρχήν ο κ. Μαρινάκης.

Τόνισε ότι η επιβολή της τάξης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα της Αστυνομίας και συνέχισε: “Θεωρώ ότι είναι μία ανακοίνωση που θα έπρεπε να βρίσκει το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα. Είτε μιλάμε για την προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη, είτε για εκκαθάριση πανεπιστημίων από μπαχαλάκηδες, είτε για τα μη κρατικά ΑΕΙ, η κοινωνία λέει στην πολιτεία ‘και αργήσατε’. Και η αντιπολίτευση λέει ‘γιατί το κάνετε’.

Δηλαδή η αντιπολίτευση είναι στο άλλο άκρο από την κοινωνία, τη σιωπηρή πλειοψηφία. Έχουμε αποφασίσει -με αυτοκριτική του δικού μας χώρου και αργήσαμε- να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, της συντριπτικής πλειονότητας στη χώρα. Η αντιπολίτευση δεν έχει καταλάβει τι ζητάει ο κόσμος χωρίς κομματικούς όρους”.

Εκπρόσωποι της “καμαρίλας” όσοι βλέπουν “καψόνι” σε Δένδια

Χαρακτήρισε δε τις ερμηνείες πως η χθεσινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελούσε απάντηση στον κ.Δένδια ως “άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας, της λογικής της καμαρίλας, που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλει την ίδια την απόφαση, που έχει ως βασικό κριτήριο αυτό που λέει η κοινωνία.”

Υποστήριξε ότι: “Διαφωνούν μόνο ηχηρές παρωχημένες μειοψηφίες” και πρόσθεσε όσον αφορά στις σχέσεις Μαξίμου- υπουργείου Άμυνας ότι: “Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι.” Επικαλέστηκε επίσης ότι κάποιοι απομόνωσαν και όσα είχε πει ο κ.Δένδιας στη Βουλή για τον κ.Ρούτσι, παραλείποντας τις δηλώσεις του για τη δικαιοσύνη και κατέληξε: “Η κοινωνία είναι άλλου από τους εκπρόσωπους της πολιτικής κουζίνας”.

Στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει να “ξηλώσει” το αυτοσχέδιο “μνημείο” για τους νεκρούς των Τεμπών και εάν θα απαγορεύσει στους συγγενείς να συγκεντρώνονται στο χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε ότι: “Υπάρχουν εκατοντάδες μέρη μόνο στο κέντρο των Αθηνών, χιλιάδες μέρη σε όλη Ελλάδα, που μπορεί κάθε πολίτης σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος να διαδηλώσει”.

Επανέλαβε ότι: “Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι για ένα σκοπό. Για να τιμούμε σιωπηρά ως κοινωνία όσους έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι. Δεν είναι για άλλο σκοπό, για καμία διαδήλωση. Υπάρχουν δίπλα τόσο ωραίοι χώροι”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε μάλιστα ότι “Μετά από χρόνια που χάσαμε – και εμείς ως χώρος- συμβαδίζουμε με τις σιωπηρές πλειοψηφίες. που κουράστηκαν να υποφέρουν από μία ιδιότυπη λογική φασισμού ιδεών” και πρόσθεσε: “Καμία διαδήλωση δεν απαγορεύεται. Όμως δεν θα βάζουμε στη συζήτηση το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη”.

Το εκ των υστέρων άδειασμα στους “Μένουμε Ευρώπη”

Στην επισήμανση πως όταν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη διαδήλωναν οι “Μένουμε Ευρώπη” και όσοι αντιδρούσαν στη συμφωνία των Πρεσπών, η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν αντιδρούσε αλλά πρωτοκλασάτα στελέχη της συμμετείχαν, ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

“Από εμένα δεν θα ακούσετε συμψηφισμούς. Κακώς έγιναν. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε αυτή η κίνηση έγινε για να εκδικηθούμε κάποιο χώρο. Βάζουμε μία τελεία. Είτε χρειαστεί να διαδηλώσουμε για το ‘ναι’, που δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος με αυτή την κυβέρνηση, είτε θελήσει να διαδηλώσει οποιοσδήποτε σε όποιο πολιτικό χώρο και εάν ανήκει, μπορεί να το κάνει λίγο πιο πέρα, απέναντι, παρακάτω, όπως προβλέπει ο νόμος”.

Δήλωσε επίσης: “Για μένα η μόνη φράση είναι ‘και αργήσαμε’ ως πολιτεία και πολιτικός χώρος. Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνονται πράξη τα αυτονόητα. Καθαρίζουμε τα πανεπιστήμια από τους παραβατικούς. Αυτά δε θα είναι σε λίγο καν αντικείμενο συζήτησης. Ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται. Ανήκω σε ένα πολιτικό χώρο, που ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας αλλά κάποιες φορές στο παρελθόν φοβήθηκε από ηχηρές μειοψηφίες”.

“Δεν θα επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και τέτοιες ανοησίες”

Υποστήριξε δε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία δυσαρμονία, καθώς όπως είπε: “Ακούγονται κάποιοι λίγοι που φωνάζουν και κάνουν πορείες χωρίς αιτήματα, γιατί έχουν χρόνο για χάσιμο, και δεν ακούγονται οι νοικοκυραίοι”.

Επικαλέστηκε μάλιστα ότι: “Εννέα στους 10 με τους οποίους μιλάω, μου λένε ότι θα πρέπει να προστατεύεται το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη”. Και τόνισε: “Θα έρθει προς ψήφιση η ρύθμιση στη Βουλή. Δεν θα επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και τέτοιες ανοησίες”.

Ο κ.Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Ενώ ερωτηθείς εάν θα τοποθετηθούν κάγκελα στο χώρο, παρέπεμψε για τις “επιχειρησιακές λεπτομέρειες” στα αρμόδια υπουργεία, που θα είναι το Άμυνας για καθαρισμό του μνημείου και το Προστασίας του Πολίτη για την επιβολή της τάξης, όταν απαιτείται.