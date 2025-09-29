Πολιτική Πόθεν Έσχες

Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη – Τι δηλώνει ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης SOOC

Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, που κάνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι κάνουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2022:

Εισοδήματα:

  • Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε πηγή για το 2022 ανέρχεται σε 34.325,59 ευρώ, εκ των οποίων 31.955,28 ευρώ είναι απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά (άρθρο 63 Συντάγματος).
  • Εισόδημα από ακίνητα: 11.202 ευρώ.
  • Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές: 35.842,32 ευρώ.
  • Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 30,06 ευρώ.
  • Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα: 1.540,51 ευρώ.

Ακίνητα:

  • Κατέχουν σειρά ακινήτων κυρίως στην Κρήτη (περιοχή Χανιά, Σούδα, Μουσούρων) με διάφορες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αγροκτήματα, δενδροκαλλιέργειες), με επιφάνειες από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.
  • Τα περισσότερα ακίνητα έχουν αποκτηθεί κυρίως με δωρεά ή αγορά και κάποια με κληρονομιά.
  • Αναλυτικές επιφάνειες και έτη κτήσης καταγράφονται στη δήλωση.

Οχήματα:

  • Κατέχουν επιβατικά αυτοκίνητα με κυβισμό 875 και 1.560 κ.εκ.
  • Ένα από τα οχήματα αποκτήθηκε με αγορά το 2016 και το άλλο με δωρεά/κληρονομιά.

Δάνεια:

  • Υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων πιστωτική κάρτα από την Εθνική Τράπεζα με οφειλόμενο υπόλοιπο 7.496,75 ευρώ (Mastercard).
  • Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035.

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Εισοδήματα:

  • Εξαιρούμενα από φόρο: 28.450,19 € (εκ των οποίων 28.162,54 € από το Άρθρο 63 του Συντάγματος).
  • Μισθός και μπόνους: 31.025,78 €.
  • Εισόδημα από ακίνητα: 10.800,00 €.
  • Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα: 178,51 €.
  • Άλλα εισοδήματα: 3,42 € από μερίσματα και τόκους.

Ακίνητα:

  Ακίνητα:
  • Τα περισσότερα ακίνητα έχουν αποκτηθεί κυρίως με δωρεά ή αγορά και κάποια με κληρονομιά.
  • Αναλυτικές επιφάνειες και έτη κτήσης καταγράφονται στη δήλωση.

Δάνεια:

  • Πιστωτική κάρτα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., οφειλή 10.560,55 €, με ημερομηνία λήξης 30/11/2026.
  • Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000,00 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035.

Οχήματα:

  • Επιβατικό Ι.Χ. (875 κυβικά), απόκτηση το 2016.
  • Επιβατικό Ι.Χ. (1.560 κυβικά), απόκτηση το 2017 μέσω δωρεάς/κληρονομίας, πρώτη κυκλοφορία το 2015.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3799816_2023e

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023:

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3800215_2024e

 

Η δήλωση είναι πλήρης και επικαιροποιημένη, με λεπτομερή αναφορά σε οικονομικά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τόσο του πρωθυπουργού όσο και της συζύγου του.

