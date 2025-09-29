Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη – Τι δηλώνει ο πρωθυπουργός

Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη – Τι δηλώνει ο πρωθυπουργόςΔιαβάζεται σε 3'
Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, που κάνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
29 Σεπτεμβρίου 2025
Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.
Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι κάνουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:
Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2022:
Εισοδήματα:
- Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε πηγή για το 2022 ανέρχεται σε 34.325,59 ευρώ, εκ των οποίων 31.955,28 ευρώ είναι απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά (άρθρο 63 Συντάγματος).
- Εισόδημα από ακίνητα: 11.202 ευρώ.
- Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές: 35.842,32 ευρώ.
- Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 30,06 ευρώ.
- Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα: 1.540,51 ευρώ.
Ακίνητα:
- Κατέχουν σειρά ακινήτων κυρίως στην Κρήτη (περιοχή Χανιά, Σούδα, Μουσούρων) με διάφορες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αγροκτήματα, δενδροκαλλιέργειες), με επιφάνειες από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.
- Τα περισσότερα ακίνητα έχουν αποκτηθεί κυρίως με δωρεά ή αγορά και κάποια με κληρονομιά.
- Αναλυτικές επιφάνειες και έτη κτήσης καταγράφονται στη δήλωση.
Οχήματα:
- Κατέχουν επιβατικά αυτοκίνητα με κυβισμό 875 και 1.560 κ.εκ.
- Ένα από τα οχήματα αποκτήθηκε με αγορά το 2016 και το άλλο με δωρεά/κληρονομιά.
Δάνεια:
- Υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων πιστωτική κάρτα από την Εθνική Τράπεζα με οφειλόμενο υπόλοιπο 7.496,75 ευρώ (Mastercard).
- Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035.
Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:
Εισοδήματα:
- Εξαιρούμενα από φόρο: 28.450,19 € (εκ των οποίων 28.162,54 € από το Άρθρο 63 του Συντάγματος).
- Μισθός και μπόνους: 31.025,78 €.
- Εισόδημα από ακίνητα: 10.800,00 €.
- Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα: 178,51 €.
- Άλλα εισοδήματα: 3,42 € από μερίσματα και τόκους.
Ακίνητα:
Δάνεια:
- Πιστωτική κάρτα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., οφειλή 10.560,55 €, με ημερομηνία λήξης 30/11/2026.
- Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000,00 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035.
Οχήματα:
- Επιβατικό Ι.Χ. (875 κυβικά), απόκτηση το 2016.
- Επιβατικό Ι.Χ. (1.560 κυβικά), απόκτηση το 2017 μέσω δωρεάς/κληρονομίας, πρώτη κυκλοφορία το 2015.
Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3799816_2023e
Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023:MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3800215_2024e
Η δήλωση είναι πλήρης και επικαιροποιημένη, με λεπτομερή αναφορά σε οικονομικά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τόσο του πρωθυπουργού όσο και της συζύγου του.