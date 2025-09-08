Τσίπρας: “Υπάρχει μία άλλη Ελλάδα που πρέπει να αναδείξουμε”

Η νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στα social media τη Δευτέρα.

Σε ανάρτηση με συγκεκριμένο χωρίο από την πρόσφατη ομιλία του στην εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη προχώρησε τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέδειξε το εξής απόσπασμα

Ακούω συχνά – όλοι, πιστεύω, το ακούμε – το στερεότυπο της απογοήτευσης:

“Αυτή είναι η Ελλάδα”…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:

Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ’ το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της – θυμηθείτε – για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της.

Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: “Αυτή είναι η Ελλάδα!”

Αυτή είναι η Ελλάδα:

Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.