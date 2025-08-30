Τσίπρας: Θα επιμείνουμε στο δρόμο του Ν. Σαντορινιού για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη

Με αφορμή την ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης στον Νεκτάριο Σαντορινιό, ο Αλέξης Τσίπρας τίμησε τη μνήμη του συντρόφου του, μιλώντας για την παρακαταθήκη του στους νησιώτες και στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη.

Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά τελετή στη Σύμη, το λιμάνι του νησιού πήρε και επίσημα το όνομα «Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός», τιμώντας τον πολιτικό που σφράγισε με το έργο και την παρουσία του τη νησιωτική πολιτική της χώρας.

Με αφορμή το Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός: Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών», ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέδωσε φόρο τιμής στον αείμνηστο σύντροφό του, σκιαγραφώντας τον ως έναν άνθρωπο αποφασιστικό αλλά μετριοπαθή, αφοσιωμένο στα συμφέροντα των νησιωτών και πάντα παρόντα στα μικρά και τα μεγάλα του αγώνα.

Αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν, σε περιόδους σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, ο Σαντορινιός αποτελούσε «νησί σταθερότητας μέσα σε ένα πέλαγος ταλαντεύσεων και εχθρότητας».

Παράλληλα, τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου του στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με κορυφαίο παράδειγμα την καθιέρωση του μεταφορικού ισοδύναμου, που έκανε πιο εύκολη τη ζωή των κατοίκων των νησιών και αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου. Ο Τσίπρας μίλησε και για τη γενναιότητα με την οποία ο Σαντορινιός αντιμετώπισε την ασθένειά του, χωρίς ποτέ να πάψει να δίνει μάχες για όσα πίστευε, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

Το χαμόγελο, που έκρυβε αποφασιστικότητα, η αποφασιστικότητα που δεν αγνοούσε τη μετριοπάθεια, η διαρκής εγρήγορση της εντιμότητας και της αφοσίωσης στα συμφέροντα των απλών ανθρώπων.

Των ανθρώπων που ζουν, δημιουργούν και παλεύουν στα νησιά μας κυρίως.

Αυτός ήταν ο δικός μας Νεκτάριος. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός. Ο φίλος, ο σύντροφος, ο παρών στα μικρά και τα μεγάλα. Στα δύσκολα του αγώνα και τα ακόμα πιο δύσκολα της εξουσίας. Στην προσπάθεια της αριστεράς, τα δίσεκτα χρόνια, να υπάρχει ως καταλύτης της προόδου.

Και αργότερα, της κυβερνώσας αριστεράς, με τη σκληρή αναμέτρησή της με τους δανειστές, στα πάνω και τα κάτω της διαπραγμάτευσης, ο Νεκτάριος ήταν ένα νησί σταθερότητας μέσα σε ένα πέλαγος από ταλαντεύσεις, δισταγμούς, εχθρότητα και αμηχανία.

Η μνήμη του συνοδεύει πάντα τα βήματά μας. Μας λείπει όμως. Λείπει από το πλάι μας το χαμόγελό του, ο καλός λόγος, η ετοιμότητά του να συμβάλει όπου χρειαστεί. Και κυρίως το αποτύπωμά του στα μικρά και μεγάλα έργα, όταν είχε την ευθύνη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η έμπνευση και η λαχτάρα του, να κάνουμε πράξη το μεταφορικό ισοδύναμο, για να γίνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων του Αιγαίου. Ίσως μια από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις για τον νησιωτικό τόπο μας, που δυστυχώς εγκατέλειψε η σημερινή κυβέρνηση.

Η σημερινή μέρα όμως είναι για όλους όσους τον γνωρίσαμε μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Που αποδεικνύει ότι τίποτε δεν πήγε χαμένο από τη σύντομη ζωή του.

Θυμάμαι με συγκίνηση, με πόσο συγκλονιστικό θάρρος έδινε τη μάχη με την ασθένεια, που τελικά τον κατέβαλε. Πώς, ενώ πάλευε με τον καρκίνο, δεν σταματούσε να παλεύει και για όσα πίστευε. Μέχρι την τελευταία στιγμή.

Είμαι ευτυχής που ταξιδέψαμε μαζί του στη ρότα της Αριστεράς. Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή της πατρίδας μας από τη μνημονιακή επιτροπεία.

Και πολύ χαρούμενος που ο δήμαρχος της Σύμης, το νησί που τόσο πολύ αγαπούσε, έκανε την υπόσχεσή του πράξη και δίνει σήμερα το όνομά του στο λιμάνι του νησιού.

Έτσι ο Νεκτάριος, πέρα από τη μνήμη και τις καρδιές μας, θα μείνει για πάντα και δίπλα στους ανθρώπους και στις θάλασσες που τόσο αγάπησε, στα Δωδεκάνησα.

Αυτή τη πολύ σημαντική ημέρα λοιπόν, θέλω με μια υπόσχεση να τιμήσω τη μνήμη του: Θα επιμείνουμε στο δικό του δρόμο.

Το δρόμο της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Και όταν θα ταξιδεύουμε στη ρότα του αγώνα για μια δικαιότερη κοινωνία, θα τον έχουμε πάντα μαζί μας, στη πλώρη μας.