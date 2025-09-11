Βουλή: Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ποιοι την απαρτίζουν

Αναλυτικά οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Από την Κ.Ο. “ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” θα μετέχουν οι βουλευτές:

1. Ακτύπης Διονύσιος

2. Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα

3. Βλαχάκος Νικόλαος

4. Βρεττάκος Γεώργιος

5. Γκολιδάκης Διαμαντής

6. Δεληκάρη Αγγελική

7. Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)

8. Καππάτος Παναγής

9. Κουλκουδίνας Σπυρίδων

10. Λαζαρίδης Μακάριος

11. Λιάκος Ευάγγελος

12. Λιβανός Μιχαήλ

13. Λυτρίβη Ιωάννα

14. Μάνη-Παπαδημητρίου ‘Αννα

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Συρεγγέλα Μαρία

17. Φόρτωμας Φίλιππος

Από την Κ.Ο. “ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ”:

18. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

19. Λιακούλη Ευαγγελία

20. Μουλκιώτης Γεώργιος

21. Πουλάς Ανδρέας

Από την Κ.Ο. “ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ”:

22. Κόκκαλης Βασίλειος

23. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

24. Μπάρκας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. “ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΛΑΔΑΣ”:

25. Καραθανασόπουλος Νικόλαος

26. Μανωλάκου Διαμάντω

Από την Κ.Ο. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ”:

27. Μπούμπας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. “ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ”:

28. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Από την Κ.Ο. “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ”:

29. Βρεττός Νικόλαος

Από την Κ.Ο. “ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ”:

30. Καζαμίας Αλέξανδρος

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές:

31. Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Οι βουλευτές ορίστηκαν με βάση τις επιστολές που είχαν αποσταλεί από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, στις οποίες ανήκουν. Ο ανεξάρτητος βουλευτής που θα μετέχει στην εξεταστική επιτροπή αναδείχθηκε με κλήρωση, μεταξύ των ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν εκδηλώσει επιθυμία να μετάσχουν.

Oι εξεταστικές επιτρoπές έχoυν όλες τις αρμoδιότητες των ανακριτικών αρχών, καθώς και τoυ εισαγγελέα πλημμελειoδικών, και ενεργoύν κάθε αναγκαία, κατά την κρίση τoυς, έρευνα για την επίτευξη τoυ σκoπoύ για τoν oπoίo συστάθηκαν. Επιπροσθέτως, έχουν δικαίωμα να ζητούν πρoφoρικές ή γραπτές πληρoφoρίες από δημόσιες αρχές, διoικήσεις νoμικών πρoσώπων δημόσιoυ και ιδιωτικoύ δικαίoυ, καθώς και από τoυς πoλίτες, να καλούν και να εξετάζουν μάρτυρες, να ενεργούν αυτoψία ή να διατάσσουν πραγματoγνωμoσύνη.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη συγκρότησή της.