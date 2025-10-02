Χαρίτσης: Η κυβέρνηση να καταδικάσει την πειρατεία και απαγωγή που διέπραξε το Ισραήλ

Παρέμβαση του Προέδρου της Νέας Αριστερά στην Βουλή για την στρατιωτική επιχείρηση κατά του Global Sumud Flotilla.

Να καταδικάσει η ελληνική κυβέρνηση την «πειρατεία» και την «απαγωγή» που διέπραξε το Ισραήλ κατά του Global Sumud Flotilla απαίτησε παρεμβαίνοντας σήμερα στην Βουλή ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Απαίτησε μάλιστα την επιστροφή των 27 συλληφθέντων με ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε την επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στα πλοία του Global Sumud Flotilla «πειρατεία σε Διεθνή Ύδατα» μιλώντας επίσης για «απαγωγή ελληνων πολιτών και απαγωγή μέλους του ελληνικού κοινοβουλίου που διαθέτει και διπλωματική ασυλία» όπως και για «κατάλυση του Διεθνούς Δικαίου».

Σχολιάζοντας ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι αυτή διευκρινίζει πως δεν ασκήθηκε βία στους 27 έλληνες συλληφθέντες εκφράζοντας την απορία του γιατί το ΥΠΕΞ «νοιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για όσα κάνει ο Νετανιάχου;».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι πρέπει να καταδικαστεί δημόσια και ξεκάθαρα η πρακτική που ακολούθησε το Ισραήλ. Επίσης ζήτησε από τον παρόντα υπουργό Εθνικής Άμυνας να αποσταλεί στρατιωτικό αεροσκάφος προκειμένου να μεταφέρει με ασφάλεια στην χώρα του 27 συλληφθέντες.