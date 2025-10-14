 Χατζηδάκης: Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος συνομιλητής με όλες τις πλευρές στη Μέση Ανατολή

Η Ελλάδα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει την πολυδιάστατη παρουσία της χώρας στην περιοχή.

Η Ελλάδα έχει πολυδιάστατη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και, παραδοσιακά, αξιοπιστία σε όλες τις πλευρές. Είμαστε στη διάθεση όλων για να συμβάλουμε στην επόμενη μέρα, που θέλουμε να είναι μια ημέρα ειρήνης, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στον ρ/σ του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σημείωσε δε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους 20 ηγέτες, που συμμετείχαν στην Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, άρα δεν είναι ένα κράτος που -όπως θέλει να παρουσιάζει η αντιπολίτευση- επιλέγει να έχει σχέση μόνο με το Ισραήλ.

«Η Ελλάδα έχει στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με τα Αραβικά Εμιράτα, πολύ στενές επαφές με τη Σαουδική Αραβία και άλλα αραβικά κράτη, πολύ συχνή παρουσία στο Λίβανο, στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή. Παγίως έχουμε τοποθετηθεί υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, το θέμα είναι ο χρονισμός και οι επιμέρους χειρισμοί. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αντιληφθεί την ανάγκη να έχουμε στενές σχέσεις με το Ισραήλ, διότι η θέση μας σε αυτό το σημείο του χάρτη υπογραμμίζει την ανάγκη αυτή. Είχαμε και έχουμε έναν ρόλο που μας δίνει αξιοπιστία σε ολόκληρη την περιοχή», τόνισε.

Επεσήμανε εξάλλου ότι θα πρέπει να πιστωθεί στον πρόεδρο Τραμπ ότι είχαμε εξελίξεις –με όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει κανείς, γιατί αυτή η περιοχή του πλανήτη έχει βιώσει τα μύρια όσα- οι οποίες μέχρι πριν λίγες εβδομάδες θα φαίνονταν αδιανόητες.

Σε ερώτηση για την πρωτοβουλία προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε: «Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα. Μπορεί κανείς να διαμαρτύρεται σε όλη τη χώρα, ακόμα και στην ίδια την πλατεία Συντάγματος. Η συζήτηση γίνεται για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που έχει ένα ειδικό βάρος σε όλα τα κράτη του κόσμου.

Το ερώτημα είναι: από όλη την επικράτεια, το σημείο που θέλει κανείς να διαδηλώνει είναι πάνω στο μνημείο; Δεν υπάρχει άλλος χώρος; Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αναθέσει την ευθύνη για συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό την έννοια ότι το συγκεκριμένο υπουργείο έχει την ευθύνη για τις Ένοπλες Δυνάμεις, που συνδέονται με τους αγώνες του έθνους. Επίσης εκεί είναι η προεδρική φρουρά.

Ο πρωθυπουργός αποσαφήνισε ότι την ευθύνη για την αποκατάσταση της τάξης θα έχει η Ελληνική Αστυνομία. Υπάρχουν προφανώς ενδοκυβερνητικές συνεννοήσεις και θα κατατεθεί η σχετική ρύθμιση με την υπογραφή όλων των συναρμόδιων υπουργών».

Εξέφρασε δε την έκπληξή του για την αντίδραση της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΠΑΣΟΚ. «Από ορισμένους ακραίους θα μπορούσε ίσως να το περιμένει κανείς, αλλά από κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ δεν το περίμενα. Οι ψηφοφόροι του είναι σε ένα χώρο μετριοπάθειας και κοινής λογικής και δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί το μνημείο πρέπει ειδικά στην Ελλάδα να έχει μια εικόνα που απάδει προς τον σκοπό του και δεν έχει καμία σχέση με τα αντίστοιχα μνημεία ηρώων στην Ευρώπη και τον κόσμο».

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός για τα θύματα των Τεμπών και τις οικογένειές τους και σωστά ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να προχωρήσει στην ανέγερση ειδικού μνημείου. «Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με τον σεβασμό στους ήρωες του έθνους. Να κρατήσουμε το μνημείο στην θέση που του αξίζει και την οποία έχει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου», σημείωσε. «Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, πρόσθεσε, θα γίνει όπως πρέπει».

Για τις εξελίξεις στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση θα ήθελε να ξεκινήσουν άμεσα οι πληρωμές. «Θέλω να ξεκαθαρίσω σε όλους, και τους αγρότες και τους βουλευτές όλων των κομμάτων, ότι αν ξεκινήσουμε να πληρώνουμε χωρίς να λάβουμε υπόψη τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -η οποία μας είπε στις 4 Αυγούστου ότι η αγνόηση των προϋποθέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε αναστολή των επιδοτήσεων- θα ήταν τεράστιο λάθος.

Έχουμε δώσει κατεύθυνση στην νέα διοίκηση του οργανισμού να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να δημιουργηθεί μία νέα θετική και συμβατή με την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικότητα. Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για τον οίνο, για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία, αργότερα για τα φερτά υλικά του Ντάνιελ, για τις ζωοτροφές. Το γεγονός ότι ήρθε ο OLAF και ψάχνει από το 2014, μέχρι σήμερα, αντικειμενικά δυσχεραίνει την προσπάθεια».

Τέλος, για τα πανεπιστήμια και το ενδεχόμενο καταλήψεων τόνισε: «Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και η βούληση να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Ισχύει ο νέος νόμος για την νομιμότητα στα πανεπιστήμια και οι ρυθμίσεις του θα εφαρμοστούν. Προβλέπεται για όσους φοιτητές προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες, ότι χάνουν την φοιτητική ιδιότητα μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο. Και οι πρυτάνεις που αρνούνται την εφαρμογή του νόμου εκπίπτουν του αξιώματός τους.

Ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εφαρμόζεται, ήδη υπάρχει αδειοδότηση τεσσάρων από τα δώδεκα που υπέβαλαν αιτήσεις και θα ακολουθήσει σύντομα η λειτουργία τους. Η κυβέρνηση αυτή έχει προσπαθήσει με συγκεκριμένους τρόπους να επιβάλει την νομιμότητα και το έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό».