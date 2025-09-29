Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2022:

Έσοδα:

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 41.503,33 ευρώ

Εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα: 0,92 ευρώ

Ακίνητα:

Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια, 56,7 m², κατασκευής 1985, απόκτηση το 2016

Καλλιέργεια στην Αιδηψό, Εύβοια, 4.076,2 m², απόκτηση το 2016

Θέση στάθμευσης στην Αιδηψό, Εύβοια, 43,2 m², απόκτηση το 2016

Αποθήκη στην Αιδηψό, Εύβοια, 40 m², κατασκευής 1940, απόκτηση το 2001

Αποθήκη στην Αιδηψό, Εύβοια, 23,64 m², απόκτηση το 2016

Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια, 159 m², κατασκευής 1940, απόκτηση το 2001

Διαμέρισμα στην Αθήνα, Αγία Παρασκευή, 111 m², κατασκευής 1972, απόκτηση το 2008

Οχήματα:

Ιδιωτικό επιβατικό όχημα (1.595 κυβικά, 2004)

Δάνεια:

Πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 2.128,73 ευρώ

Στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ με υπόλοιπο 11.780,56 ευρώ

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Έσοδα:

Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, και πρόσθετες αμοιβές: 16.952,29 ευρώ.

Από εξαιρούμενα εισοδήματα: 2.572,50 ευρώ.

Από επιχειρηματική δραστηριότητα: 66.518,37 ευρώ.

Από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επιδόματα αλλοδαπής: 16.510,23 ευρώ

Ακίνητα:

Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια (56,70 τ.μ., υπογείως).

Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια (159 τ.μ., ισόγειο).

Καλλιέργεια στην Αιδηψό, Εύβοια (4.076,20 τ.μ.).

Αποθήκη στην Αιδηψό, Εύβοια (23,64 τ.μ., ισόγειο).

Θέση στάθμευσης στην Αιδηψό, Εύβοια (43,20 τ.μ.).

Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια (99,90 τ.μ., 1ος όροφος).

Αποθήκη στην Αιδηψό, Εύβοια (40 τ.μ., υπόγειο).

Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα (111 τ.μ., 5ος όροφος)

Οχήματα:

Ιδιωτικό επιβατικό όχημα (1.595 κυβικά, 2004)

Δάνεια και οφειλές:

Δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς για αγορά ακινήτου, 137.622,24 ευρώ

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023: