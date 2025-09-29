Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες της προέδρου της Πλεύσης ΕλευθερίαςΔιαβάζεται σε 2'
Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
- 29 Σεπτεμβρίου 2025 11:13
Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.
Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.
Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2022:
Έσοδα:
- Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 41.503,33 ευρώ
- Εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα: 0,92 ευρώ
Ακίνητα:
- Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια, 56,7 m², κατασκευής 1985, απόκτηση το 2016
- Καλλιέργεια στην Αιδηψό, Εύβοια, 4.076,2 m², απόκτηση το 2016
- Θέση στάθμευσης στην Αιδηψό, Εύβοια, 43,2 m², απόκτηση το 2016
- Αποθήκη στην Αιδηψό, Εύβοια, 40 m², κατασκευής 1940, απόκτηση το 2001
- Αποθήκη στην Αιδηψό, Εύβοια, 23,64 m², απόκτηση το 2016
- Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια, 159 m², κατασκευής 1940, απόκτηση το 2001
- Διαμέρισμα στην Αθήνα, Αγία Παρασκευή, 111 m², κατασκευής 1972, απόκτηση το 2008
Οχήματα:
- Ιδιωτικό επιβατικό όχημα (1.595 κυβικά, 2004)
Δάνεια:
- Πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 2.128,73 ευρώ
- Στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ με υπόλοιπο 11.780,56 ευρώ
Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:
Έσοδα:
- Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, και πρόσθετες αμοιβές: 16.952,29 ευρώ.
- Από εξαιρούμενα εισοδήματα: 2.572,50 ευρώ.
- Από επιχειρηματική δραστηριότητα: 66.518,37 ευρώ.
- Από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επιδόματα αλλοδαπής: 16.510,23 ευρώ
Ακίνητα:
- Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια (56,70 τ.μ., υπογείως).
- Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια (159 τ.μ., ισόγειο).
- Καλλιέργεια στην Αιδηψό, Εύβοια (4.076,20 τ.μ.).
- Αποθήκη στην Αιδηψό, Εύβοια (23,64 τ.μ., ισόγειο).
- Θέση στάθμευσης στην Αιδηψό, Εύβοια (43,20 τ.μ.).
- Διαμέρισμα στην Αιδηψό, Εύβοια (99,90 τ.μ., 1ος όροφος).
- Αποθήκη στην Αιδηψό, Εύβοια (40 τ.μ., υπόγειο).
- Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα (111 τ.μ., 5ος όροφος)
Οχήματα:
- Ιδιωτικό επιβατικό όχημα (1.595 κυβικά, 2004)
Δάνεια και οφειλές:
- Δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς για αγορά ακινήτου, 137.622,24 ευρώ
Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:KONSTANTOPOYLOY_ZOI_3619911_2023e
Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023:KONSTANTOPOYLOY_ZOI_3620148_2024e