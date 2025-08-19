11ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου – Η “Ανδρομάχη” της Μ. Πρωτόπαππα βρήκε το σπίτι της

Βρεθήκαμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου στο Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας στην παράσταση “Ανδρομάχη” της Μαρίας Πρωτόπαππα και μιλήσαμε μαζί της για την αίσθηση της κοινότητας που έζησε στο νησί.

“Η Άνδρος, που κάθε χρόνο μας περιμένει, όπως ένας παλιός φίλος, σαν να μην πέρασε μια μέρα”.

Η φράση αυτή του σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου, Παντελή Βούλγαρη είναι μια ποιητική κατάθεση ψυχής, που συγκινεί βαθιά όχι μόνο τους Ανδριώτες που επιστρέφουν στη γενέθλια γη, αλλά και τους ταξιδιώτες που ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τη μαγεία του νησιού.

Η Άνδρος δεν είναι μόνο ένα νησί με πλούσια ναυτική παράδοση και ανεμοδαρμένα, δραματικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Για πάνω από μια δεκαετία, κάθε καλοκαίρι, μεταμορφώνεται σε σκηνικό ζωντανής τέχνης, όπου καλλιτέχνες και κοινό σμίγουν ανάμεσα σε πλακόστρωτα δρομάκια, λουλουδιασμένες αυλές και ανοιχτούς πολιτιστικούς χώρους, χαρίζοντας στιγμές πνευματικής ανάτασης και συλλογικής συγκίνησης.

Στην κορυφή των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Άνδρου δεσπόζει το Διεθνές Φεστιβάλ, το οποίο για 11η χρονιά φέτος έντυσε το νησί με τα χρώματα και τους ήχους της τέχνης, μετατρέποντάς το σε έναν καλοκαιρινό πολιτιστικό καταφύγιο. Η μεγάλη αυτή γιορτή φιλοξενείται στο μοναδικό Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας, ένα αμφιθέατρο σμιλεμένο από φως και πέτρα, που γίνεται κάθε καλοκαίρι σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και θεατών.

“Η Άνδρος συνεχίζει να φωτίζει τις νύχτες μας”

Με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Παντελή Βούλγαρη, το Φεστιβάλ εισήλθε φέτος στη δεύτερη δεκαετία του, συνεχίζοντας για ενδέκατη χρονιά με αμείωτο ενθουσιασμό. Από την έναρξη με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στις 26 Ιουλίου, μέχρι τη λήξη με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη στις 23 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις συνθέτουν ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει το εύρος του ελληνικού πολιτισμού

Δεν είναι τυχαίο ότι το κοινό, ντόπιοι και επισκέπτες, ανταποκρίνονται με συγκίνηση και σταθερότητα σε αυτό το κάλεσμα∙ γιατί στην Άνδρο η τέχνη είναι πλέον κομμάτι της ίδιας της ζωής του νησιού.

Η “Ανδρομάχη” της Μαρίας Πρωτόπαππα – Στην Άνδρο βρήκε το σπίτι της

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που ξεχώρισαν και που είδαμε στο ατμοσφαιρικό Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας ήταν η “Ανδρομάχη” σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα – μια παράσταση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το νησί. Δεν ήταν μόνο ο απόηχος από την κατάμεστη Επίδαυρο, αλλά και η συνάντησή της με την ίδια την Άνδρο – το μέρος που τη “γέννησε”.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μετακόμισε τον περασμένο χειμώνα με την οικογένειά της στην Άνδρο, όπου πέρασε μερικούς μήνες, κάτι που – όπως λέει η ίδια – το είχε μεγάλη ανάγκη. Λίγο μετά την παράσταση της Ανδρομάχης στο Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου όπου καταχειροκροτήθηκε, μοιράστηκε μαζί μας μια πιο προσωπική διαδρομή που τη συνέδεσε με το νησί. Η σκηνοθέτρια και ηθοποιός μας είπε πως η παράσταση Ανδρομάχη “γεννήθηκε” στην Άνδρο και πως η ιδέα να ασχοληθεί με ένα από τα πιο σπάνια παρουσιαζόμενα έργα του Ευριπίδη προέκυψε “οργανικά” μέσα από την επαφή της με τους ανθρώπους του νησιού.

Η Μαρία Πρωτόπαππα Ανδρέας Σιμόπουλος

«Ήταν χειμώνας. Τα παιδιά τρελά από ευτυχία. Τότε ήρθε η ιδέα – και δεν είχα σκοπό να κάνω πίσω». Τονίζει ιδιαίτερα τη δύναμη της τοπικής εμπειρίας: «Οι ντόπιες ιστορίες, η ενέργεια του τόπου, οι άνθρωποι, μπολιάσανε το έργο με κάτι βιωματικό. Αγαπηθήκαμε πολύ. Εδώ στην Άνδρο ζήσαμε τι σημαίνει κοινότητα».

Για την Πρωτόπαππα, η σχέση της με την Άνδρο ξεπέρασε τα όρια μιας απλής συνεργασίας. «Εδώ βρήκα έναν τρόπο να ξαναθυμηθώ τι σημαίνει κοινότητα. Μας αγκάλιασαν με φιλικότητα και ανθρωπιά, ήταν ένα μεγάλο δώρο». Η ίδια παραδέχεται πως η φετινή επιστροφή στο νησί, μετά και από προηγούμενες παραστάσεις με την Αντιγόνη του Ανούιγ, ήταν διαφορετική: πιο προσωπική, πιο συγκινητική. Η Άνδρος και οι άνθρωποι έγιναν κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας.

Και με μια απλότητα που ταιριάζει στον ευθύ ειλικρινή λόγο της παράστασης, συμπλήρωσε: «Το βασικό ζήτημα για μένα ήταν η δικαιοσύνη και τα παιδιά. Τι παραδίδουμε στο μέλλον και πώς προστατεύουμε την αθωότητα, είτε πρόκειται για μεγάλα παιδιά είτε για μικρά που έρχονται σε έναν κόσμο που υποτίθεται ότι τα περιμένει για να ευδοκιμήσουν, όχι για να χτυπηθούν».

Η παράσταση στο κατάμεστο Ανοιχτό Θέατρο άφησε πίσω της όχι μόνο ένα ακόμη καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και το αποτύπωμα μιας αληθινής σχέσης: εκεί όπου το αρχαίο δράμα συναντά τον παλμό ενός νησιού που ξέρει να δίνει χώρο και φως στη δημιουργία.

11ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου – Το Πρόγραμμα και οι καλλιτέχνες

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου αποδεικνύει πως η τέχνη μπορεί να ριζώσει σε έναν τόπο και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Από τη μουσική έως το θέατρο και τον κινηματογράφο, οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου έφεραν ξανά στο φως τη βαθιά ανάγκη για συλλογικότητα, έκφραση και συγκίνηση. Και ίσως αυτό να είναι το πιο πολύτιμο που αφήνει πίσω του: τη βεβαιότητα πως στην Άνδρο, κάθε καλοκαίρι, η τέχνη βρίσκει το σπίτι της.

Με τη σφραγίδα της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Παντελή Βούλγαρη, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου εισήλθε φέτος στη δεύτερη δεκαετία του, συνεχίζοντας για ενδέκατη χρονιά να αναδεικνύει το νησί σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ, που ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και ολοκληρώνεται στις 23 Αυγούστου με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη, φιλοξενεί κορυφαίες θεατρικές και μουσικές παραγωγές: από την Ανδρομάχη και την Ηλέκτρα που ταξίδεψαν από την Επίδαυρο, μέχρι την αποκλειστική εκτός Αθηνών συναυλία του Γιώργου Χατζηνάσιου και την ερμηνευτική πρόταση του Γιώργου Καραμίχου στον «Βάνια».

Στη φετινή διοργάνωση ξεχώρισαν επίσης η εμφάνιση του διεθνώς αναγνωρισμένου Περικλή Κανάρη, οι δύο ιδιαίτερες βραδιές του Φοίβου Δεληβοριά –η μία αφιερωμένη στο ενήλικο και η άλλη στο παιδικό κοινό– αλλά και η θεατρική διασκευή του κλασικού έργου της Άλκης Ζέη “Το καπλάνι της βιτρίνας”.

Το Φεστιβάλ τίμησε την κινηματογραφική τέχνη μέσα από ένα διήμερο αφιέρωμα στον Ολλανδό ντοκιμαντερίστα Joris Ivens, ενώ οι τοπικοί φορείς –η Καΐρειος Βιβλιοθήκη και ο Μουσικός Σύλλογος Άνδρου– συμμετείχαν ενεργά με αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Δημήτριος Ι. Πολέμης και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Φυσικά κομβικό ρόλο στο να απολαμβάνουμε κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ παίζει το ατμοσφαιρικό και προσεγμένο Ανοιχτό Θέατρου Άνδρου, δωρεά του Αλκιβιάδη Τάττου. Το θέατρο ολοκληρώθηκε το 2015, διαθέτει 870 θέσεις και φέρει την υπογραφή των αρχιτεκτόνων Κούλας Κονδυλάτου και Κωνσταντίνου Λούκου. Βρίσκεται ανάμεσα στο νεοκλασικό Δημαρχιακό Μέγαρο (κτίριο Βούλγαρη) και το Λύκειο, χτισμένο σε ειδυλλιακή πλαγιά με φυσική κλίση, προστατευμένη από τον άνεμο και με πανοραμική θέα προς τον νότο. Η ανοιχτή σκηνή του παραπέμπει στον κανόνα των αρχαίων θεάτρων, αποτελώντας μία από τις πιο τολμηρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο της Άνδρου.

DCIM100MEDIADJI_0030.JPG

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ πραγματοποιείται από την ΑΜΚΕ «Φίλοι Φεστιβάλ Άνδρου» με την υποστήριξη του Δήμου Άνδρου, τη στήριξη Ανδριωτών και φίλων του νησιού, αλλά και την ανεκτίμητη προσφορά εθελοντών. Έτσι, το Φεστιβάλ συνεχίζει να «φωτίζει τις καλοκαιρινές νύχτες», προσφέροντας εμπειρίες που ξεπερνούν την απλή ψυχαγωγία και μετατρέπονται σε μνήμη.

INFO

11ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου

26 Ιουλίου-23 Αυγούστου 2025 στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Άνδρου (εκτός από τις κινηματογραφικές προβολές που θα γίνουν στο Σινέ Αυλή της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου).

Επόμενες εκδηλώσεις:

Τρίτη 19 Αυγούστου

Κινηματογράφος: Αφιέρωμα στον Ολλανδό σκηνοθέτη Joris Ivens

Προβολή ταινίας «Ιστορία του ανέμου»

Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου-Σινέ Αυλή

Πέμπτη 21 Αυγούστου

Θέατρο: «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σάββατο 23 Αυγούστου

Συναυλία: Ιουλία Καραπατάκη (sold-out)

Η ηλεκτρονική προπώληση στο https://www.ticketservices.gr/event/andros-festival/?lang=el

Από τις 23 Ιουλίου εισιτήρια θα πωλούνται και από το ταμείο του θεάτρου

Πληροφορίες www.festivalandros.gr.