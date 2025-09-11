Christy: Η Sydney Sweeney μεταμορφώνεται στην θρυλική μποξέρ Κρίστι Μάρτιν και είναι αγνώριστη

Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας με πρωταγωνίστρια τη Sydney Sweeney στον ρόλο της θρυλική μποξέρ και μέλους του International Boxing Hall of Fame, Christy Martin.

“Τι χρειάζεται για να γίνεις θρύλος;“, είναι η ερώτηση που συνοδεύει το trailer της ταινίας “Christy“, της αθλητικής βιογραφικής ταινίας για τη ζωή της θρυλικής πυγμάχου, Christy Martin, με πρωταγωνίστρια τη Sydney Sweeney.

Η ταινία βασίζεται στην ιστορία της Christy Martin, η οποία δεν είχε φανταστεί ποτέ μια ζωή πέρα από τις ρίζες της στη μικρή πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια, μέχρι που ανακάλυψε το ταλέντο της στο μποξ.

Με θάρρος, αποφασιστικότητα και μια ακλόνητη επιθυμία για νίκη, εισέρχεται στον κόσμο του μποξ υπό την καθοδήγηση του προπονητή και μάνατζέρ της, Jim (Ben Foster), ο οποίος έγινε και σύζυγός της.

Αλλά ενώ η Christy επιδεικνύει μια φλογερή προσωπικότητα στο ρινγκ, οι πιο δύσκολες μάχες της ξεδιπλώνονται έξω από αυτό — αντιμετωπίζοντας την οικογένεια, την ταυτότητα και μια σχέση που μπορεί να γίνει ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Βασισμένη σε αξιοσημείωτα πραγματικά γεγονότα, η ιστορία της Christy Martin είναι μια ιστορία ανθεκτικότητας, θάρρους και αγώνα για την ανάκτηση της ζωής.

Η Sweeney δήλωσε στο Variety, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ότι για να ενσαρκώσει τον ρόλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, πήρε 13 κιλά.

Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 7 Νοεμβρίου.

Christy: Δείτε το trailer