Critics Choice Awards 2022: Οι νικητές της λαμπερής βραδιάς - Σάρωσαν "Power of Dog" και "Ted Lasso"

Οι ταινίες «The Power of the Dog» και η σειρά «Ted Lasso» απέσπασαν τα περισσότερα, τέσσερα βραβεία στην 27η τελετή απονομής των Critics Choice Awards της Ένωσης Κριτικών (Critics Choice Association), η οποία αναγνωρίζει επιτεύγματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Τρία βραβεία έλαβαν οι ταινίες «Belfast» και «Dune» και η σειρά «Succession» στην τελετή που φιλοξενήθηκε στο Fermont Century Plaza Hotel, στο Λος Άντζελες, χθες, Κυριακή 13 Μαρτίου.

Με οικοδεσπότες τον Τέι Ντιγκς και τη Νικόλ Μπάιερ, η τελετή του 2022 μεταδόθηκε ζωντανά στο CW και το TBS, καθώς η βραδιά κύλισε με εορτασμούς τόσο στο Λος Άντζελες όσο και στο Λονδίνο, καθώς η CCA με δορυφορική σύνδεση συμπεριέλαβε υποψηφίους που συμμετείχαν επίσης στην τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA).

Η Τζέιν Κάμπιον, ανέβηκε πρώτη στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «The Power of the Dog» αγκαλιάζοντας τον συμπατριώτη της, γεννημένο στη Νέα Ζηλανδία σκηνοθέτη, Τάικα Γουαϊτίτι.

«Είναι απολύτως εκπληκτικό να βρίσκομαι εδώ απόψε ανάμεσα σε τόσες πολλές απίστευτες γυναίκες», τόνισε η σκηνοθέτης, επαίνεσε τη βραβευθείσα με το τιμητικό βραβείο See Her, Χάλι Μπέρι.

Η Κάμπιον επιδοκίμασε επίσης τις Βίνους και Σερίνα Γουίλιαμς, οι οποίες απεικονίζονται στην ταινία «King Richard» λέγοντας είναι τιμή να βρίσκεται στην ίδια αίθουσα μαζί τους.

«Βίνους και Σερίνα, είστε θαύματα, αλλά δεν παίζετε ενάντια σε άνδρες, όπως εγώ», σχολίασε η Τζέιν Κάμπιον και έλαβε έντονες επευφημίες από το κοινό στην αίθουσα, αλλά πολύ έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γουίλ Σμιθ κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού για την ταινία "King Richard" 2022 PHOTO BY JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «King Richard», Γουίλ Σμιθ, που αναδείχθηκε Καλύτερος Ηθοποιός, κατά την παραλαβή του βραβείου απευθύνθηκε στις Βίνους και Σερίνα Γουίλιαμς και στην αδερφή τους, εκτελεστική παραγωγό της ταινίας που ήταν παρούσες στην αίθουσα.

«Σας ευχαριστώ που μου εμπιστευθήκατε την ιστορία σας», είπε ο Σμιθ. «Αυτό που μπόρεσε να κάνει η οικογένειά σας ενέπνευσε τους πάντες σε αυτή την αίθουσα, τους πάντες σε αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Όλες εσείς ορίζετε το αμερικανικό όνειρο».

Αφιέρωσε επίσης το βραβείο στη μητέρα τους, Όρασιν Πράις, η οποία διαδραμάτισε έναν πολύ «ήσυχο ρόλο» στην ιστορία της οικογένειάς τους για χρόνια.

Η λίστα των νικητών της 27ης τελετής απονομής των Critics Choice Awards

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία:

- "The Power of the Dog"

Α’ Ανδρικός Ρόλος:

- Γουίλ Σμιθ - "King Richard"

Α’ Γυναικείος Ρόλος:

- Τζέσικα Τζάστεϊν - "The Eyes of Tammy Faye"

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος:

- Τρόι Κότσουρ - "CODA"

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος:

- Αριάνα ΝτεΜπόουζ - "West Side Story"

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός:

- Τζουντ Χιλ - "Belfast"

Καλύτερη Ομαδική Ερμηνεία:

- "Belfast"

Καλύτερη Σκηνοθεσία:

- Τζέιν Κάμπιον - "The Power of the Dog"

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο:

- Κένεθ Μπράνα - "Belfast"

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο:

- Τζέιν Κάμπιον - "The Power of the Dog"

Καλύτερη Φωτογραφία:

- Άρι Ουέγκνερ - "The Power of the Dog"

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής:

- Πάτρις Βερμέτ, Ζουζάνα Σίπος "Dune"

Καλύτερο Μοντάζ:

- Σάρα Μπρόσαρ και Μάικλ Καν - "West Side Story"

Καλύτερη Ενδυματολογία:

- Τζένι Μπέβαν - "Cruella"

Καλύτερα Μαλλιά και Μακιγιάζ:

- "The Eyes of Tammy Faye"

Καλύτερα Οπτικά Εφέ:

- "Dune"

Καλύτερη Κωμωδία:

- "Licorice Pizza"

Καλύτερη Μεγάλου Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:

- "The Mitchells vs the Machines"

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία:

- "Drive My Car"

Καλύτερο Τραγούδι:

- No Time to Die – "No Time to Die"

Καλύτερο Σάουντρακ:

- Χανς Τζίμερ - "Dune"

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά:

-"Succession" (HBO)

Καλύτερη Κωμική Σειρά:

-"Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Καλύτερη Μίνι Σειρά:

-"Mare of Easttown" (HBO)

Καλύτερη Τηλεταινία:

-"Oslo" (HBO)

Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά:

- Λινγκ Τζονγκ τζε - "Squid Game" (Netflix)

Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά:

- Μέλανι Λίνσκεϊ - "Yellowjackets" (Showtime)

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά:

- Κιέραν Κάλκιν - "Succession" (HBO)

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος:

- Σάρα Σνουκ - "Succession" (HBO)

Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά:

- Τζέισον Σουντέικις - "Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Καλύτερος Α΄Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά:

- Τζιν Σμαρτ - "Hacks" (HBO Max)

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά:

- Μπρετ Γκολντστάιν - "Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά:

- Χάνα Γουάντινγκχαμ "Ted Lasso" (Apple TV Plus)

Καλύτερη Α’ Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά η Τηλεταινία:

- Μάικλ Κίτον "Dopesick" (Hulu)

Καλύτερη Α’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά η Τηλεταινία:

- Κέιτ Γουίνσλετ - "Mare of Easttown" (HBO)

Καλύτερη Β’ Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά η Τηλεταινία:

- Μάρεϊ Μπάρλετ – "The White Lotus" (HBO)

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά η Τηλεταινία:

- Τζένιφερ Κούλιτζ "The White Lotus" (HBO)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Σειρά:

- "Squid Game" (Netflix)

Καλύτερη Σειρά Κινουμένων Σχεδίων:

- "What If…?" (Disney Plus)

Καλύτερο Talk Show:

- "Last Week Tonight With John Oliver" (HBO)

Καλύτερο Κωμικό Αφιέρωμα:

- "Bo Burnham: Inside" (Netflix)

