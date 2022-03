Bafta 2022: Ο φόρος τιμής στον Μίκη, το "μεσαίο" δάκτυλο στον Πούτιν και οι μεγάλοι νικητές

Τα βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία Bafta - προάγγελοι των Όσκαρ- απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, σε μια λαμπερή βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές.

Η επικράτηση του «Power of the Dog», τα αντιπολεμικά μηνύματα κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ο φόρος τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη, για τον οποίο έγινε ειδική αναφορά στον ενότητα των σπουδαίων καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε, ήταν κάποια από τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα της 75ης τελετής των βρετανικών κινηματογραφικών βραβείων Bafta. .

Το «The Power of the Dog » του Netflix, που είναι υποψήφιο για 8 Όσκαρ, απέσπασε τις σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς, αυτές για την Καλύτερη Ταινία, αλλά και την Καλύτερη Σκηνοθεσία.

Ο Γουίλ Σμιθ ξεχώρισε για την πρωταγωνιστική ερμηνεία του στο «King Richard» λαμβάνοντας το βραβείο, ενώ στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, επικράτησε η Τζοάνα Σκάνλον, πρωταγωνίστρια του «After Love».

Το «Dune» του Ντενί Ντιλνέβ, με τις 11 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, απέσπασε 5 βραβεία για τις κατηγορίες των Σκηνικών, των Εφέ, της Φωτογραφίας, της Μουσικής και τους Ήχου.

Η μεσαίο δάχτυλο της παρουσιάστριας στον Πούτιν

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σκοτείνιασε, θα λέγαμε, την λαμπερή ατμόσφαιρα του Royal Albert Hall. «Οι σκέψεις μας αυτή τη στιγμή είναι και στους ανθρώπους που βασανίζονται από την εισβολή στην Ουκρανία» είπε η παρουσιάστρια της βραδιάς, Rebel Wilson, στέλνοντας, υψώνοντας το μεσαίο της δάχτυλο στον Πούτιν...

Την ίδια ώρα, αρκετοί ήταν εκείνοι που φορούσαν στο πέτο τους μια καρφίτσα με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, ως ένδειξη συμπαράστασης στη χώρα.

Bafta: Η αναλυτική λίστα των βραβείων

Καλύτερη Ταινία: «Εξουσία του Σκύλου» («The Power of the Dog»)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον («The Power of the Dog»)

Καλύτερο Καστ (σύνολο): «West Side Story»

Καλύτερη Φωτογραφία: «Dune»

Καλύτερο Μονταζ: «No Time To Die» – Τομ Κρος, Έλιοτ Γκράχαμ

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού: «The Harder They Fall», Τζέιμς Σάμιουελ (σενάριο, σκηνοθεσία), Μπόαζ Γιακίν (σενάριο)

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής: «Belfast»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Drive My Car» – Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, Τερουχίσα Γιαμαμότο

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Encanto»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Πρωτότυπο Σενάριο: «Πίτσα Γλυκόριζα» – Πολ Τόμας Άντερσον

Διασκευασμένο Σενάριο: «CODA» – Σίαν Χέντερ

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζοάνα Σκανλαν – «After Love»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόουζ – «West Side Story»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ – «King Richard»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ – «CODA»

Καλύτερη Μουσική: «Dune» – Χανζ Ζίμμερ

Καλύτερος Ήχος: «Dune»

Καλύτερη καλλιτεχνική διεύθυνση: «Dune»

Καλύτερη Σκηνικά: «Dune»

Κοστούμια: «Cruella» – Τζένι Μπίβαν

Καλύτερο Μακιγιάζ - Μαλλιά: «The Eyes of Tammy Faye»

Καλύτερα Εφέ: «Dune»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: «The Black Cop» – Τσέρις Οτέκα

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «Do Not Feed the Pigeons»

Καλύτερ@ Ανερχόμεν@ Ηθοποιός: Λασάνα Λίντς

