Κλαούντια Καρντινάλε: Ο βιασμός στα 17 και ο γιος που μεγάλωσε ως αδερφός της

Η λαμπερή ζωή και η καριέρα της μεγάλης σταρ του ιταλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε, σημαδεύτηκε από μια προσωπική τραγωδία.

Η Κλαούντια Καρντινάλε, η διάσημη Τυνήσια ηθοποιός που καθιερώθηκε ως μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του ιταλικού και διεθνούς κινηματογράφου, πέθανε την Τρίτη (23/9) σε ηλικία 87 ετών στην πόλη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι. Με τη χαρακτηριστική της ομορφιά και τη βαθιά, μελαγχολική φωνή της, η Καρντινάλε έλαμψε στην μεγάλη οθόνη ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Φεντερίκο Φελίνι και ο Λουκίνο Βισκόντι και πρωταγωνίστησε δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως οι Μπέρτ Λάνκαστερ, Αλάν Ντελόν και Χένρι Φόντα.

Το κορίτσι που πρωταγωνίστησε στην χρυσή εποχή του ιταλικού κινηματογράφου χωρίς να ξέρει ιταλικά, έκανε 175 ταινίες και συγκέντρωσε αμέτρητες διακρίσεις και τιμητικές βραβεύσεις.

AP

Πέρα από τη λαμπρή της καριέρα, τη ζωή της σημάδεψε μια προσωπική τραγωδία: υπήρξε θύμα βιασμού στα 17 της από έναν Γάλλο κινηματογραφικό παραγωγό με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος. Ο γιος της, Πατρίκ, γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1958 στο Λονδίνο.

Με λίγες επιλογές διαθέσιμες εκείνη την εποχή, η Καρντινάλε αποφάσισε να κρατήσει το παιδί και να προσπαθήσει να «κερδίσει τα προς το ζην και την ανεξαρτησία της» μέσα από τον κινηματογράφο, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν ήθελε να ασχοληθεί με τις ταινίες. Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde το 2017, δήλωσε: «Το έκανα για εκείνον, για τον Πατρίκ, το παιδί που ήθελα να κρατήσω παρά τις περιστάσεις. Ήμουν πολύ νέα, ντροπαλή, σεμνότυφη. Και χωρίς την παραμικρή διάθεση να εκτεθώ στα κινηματογραφικά πλατό».

Για να προστατεύσει την καριέρα της και να αποφύγει το σκάνδαλο της εξωσυζυγικής εγκυμοσύνης, η Καρντινάλε παρουσίασε τον Πατρίκ δημόσια ως τον «μικρότερο αδελφό» της, και την ανατροφή του ανέλαβε η οικογένειά της στη Ρώμη. Αργότερα, ο παραγωγός Φράνκο Κριστάλντι, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1966, τον υιοθέτησε.

Claudia Cardinale AP

Ο γιος της, Πατρίκ, σήμερα γνωστός και ως Πατρίτσιο, εργάστηκε ως σχεδιαστής κοσμημάτων στη Νέα Υόρκη.

Κλαούντια Καρντινάλε: Οι σχέσεις που έμειναν μακριά από τα φώτα και ο μεγάλος έρωτας

Η προσωπική ζωή της Κλαούντια Καρντινάλε ήταν διαρκώς υπό το βλέμμα των μέσων της εποχής. Παρά το γεγονός ότι έγινε sex symbol της δεκαετίας του ’60, η ίδια επέλεξε να κρατά χαμηλό προφίλ όσον αφορά τις σχέσεις της, αποφεύγοντας να εκτίθεται δημόσια.

Είχες δεσμούς με κορυφαίους ηθοποιούς, όπως ο Στιβ ΜακΚουίν, ο Αλάν Ντελόν, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και ο Μάρλον Μπράντο, αλλά παρέμεινε διακριτική και συνειδητά ανεξάρτητη. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, η μοναδική της μεγάλη αγάπη ήταν ο σκηνοθέτης Πασκουάλε Σκουιτιέρι, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Κλαούντια, και συνεργάστηκε επαγγελματικά για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μέχρι τον θάνατό του το 2017.

«Δεν παντρεύτηκα ποτέ. Είχα μόνο έναν σημαντικό άνδρα στη ζωή μου, τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι», είχε δηλώσει. «Τον αγάπησα για την εξυπνάδα του, την ομορφιά του, τον πολιτισμό του, και ήταν επίσης πολύ διασκεδαστικός και λίγο τρελός».