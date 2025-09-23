Πέθανε η θρυλική ηθοποιός, Κλαούντια Καρντινάλε

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών στη Νεμούρ της Γαλλίας άφησε η ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε

Η θρυλική σταρ πολλών κλασικών ταινιών του ιταλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε, πέθανε την Τρίτη (23/09), σε ηλικία 87 ετών στη Νεμούρ (Σεν-ετ-Μαρν),όπου ζούσε, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Καρντινάλε, με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Κλωντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα, στις 15 Απριλίου 1938.

Η εμβληματική ηθοποιός έπαιξε σε περισσότερες από 150 ταινίες και τη δεκαετία 1960-1970 ήταν από τις σημαντικότερες σταρ του ιταλικού κινηματογράφου.

Ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο σε ηλικία 14 ετών, όταν εμφανίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ του Ρενέ Βοτιέ. Ανακαλύφθηκε από τον Όμαρ Σαρίφ και έπαιξε στον πρώτο της ρόλο στην ταινία Goha le simple. Στα 18 της, ψηφίστηκε “η πιο όμορφη Ιταλίδα στην Τύνιδα” και συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αρχικά προοριζόταν να γίνει δασκάλα.

Η καριέρα της απογειώθηκε με συμμετοχές σε εμβληματικές ταινίες του ιταλικού και διεθνούς κινηματογράφου, κυρίως τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Διακρίθηκε για τη δυναμική και αισθησιακή της παρουσία, με σημαντικούς ρόλους σε κλασικά έργα όπως το 8 1/2 του Φελίνι, το The Leopard του Λουκίνο Βισκόντι και το Once Upon a Time in the West του Σέρτζιο Λεόνε. Η καριέρα της χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να συνδυάζει τη γοητεία με την έντονη προσωπικότητα, καθιστώντας τη μία από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς της εποχής της.

Τη δεκαετία του 1970, η Καρντινάλε συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, συμμετέχοντας σε αρκετές ευρωπαϊκές παραγωγές. Στη δεκαετία του 1980, συνέχισε με σημαντικές διεθνείς ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ το 1993 βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Από το 2000 και μετά, η Καρντινάλε συμμετείχε στο θέατρο και συνέχισε να δουλεύει με νέους σκηνοθέτες. Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, όπως η Χρυσή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου και η Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Έχει επίσης παρασημοφορηθεί για την προσφορά της στην 7η Τέχνη και από τη Γαλλία, ενώ από το 2000 είναι Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών.